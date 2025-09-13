США наложили санкции на 32 иностранные фирмы за связи с РФ

13 сентября 2025, 14:01

Минторг США ввел санкции в отношении 32 зарубежных фирм за поставки в Россию

Фото: istockphoto/designer491

Министерство торговли США внесло в санкционный список ряд компаний из Китая, Индии, Турции и ОАЭ, которых причислили к поставкам продукции в Россию.