США наложили санкции на 32 иностранные фирмы за связи с РФ
Министерство торговли США внесло в санкционный список ряд компаний из Китая, Индии, Турции и ОАЭ, которых причислили к поставкам продукции в Россию.
Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре США. В нём говорится об экспортных ограничениях в отношении более 20 китайских организаций, трёх турецких компаний, двух фирм из ОАЭ, одной индийской, одной иранской и одной сингапурской. По версии Минторга, эти предприятия вовлекли в «действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики США».
В перечень попала, в частности, китайская Shanghai Fudan Microelectronics — её обвиняют в поставках в интересах российского оборонно‑промышленного комплекса. Также ведомство называет компанию из ОАЭ HAS General Trading LLC, индийскую AR Sales Pvt и турецкие Atempo, EB Teknoloji и Dentun Elektronik, которые якобы отправляли в Россию товары американского происхождения без необходимых разрешений.
7 сентября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США готовы ужесточить санкционное давление на Россию, но для этого Вашингтону нужна поддержка европейских партнёров.
