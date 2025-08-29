МИД РФ заявило о кампании в иранских СМИ по подрыву отношений Москвы и Тегерана
В МИД РФ обратили внимание на участившиеся недостоверные публикации в иранских СМИ, которые, по оценке министерства, координируются силами, враждебными обеим странам, и представляют собой дезинформационную кампанию, направленную на подрыв российско‑иранских связей.
Частое появление подобных материалов в короткий срок наводит на мысль о целенаправленной попытке дискредитировать всестороннее стратегическое партнёрство и подорвать ту последовательную поддержку, которую Россия оказывала и оказывает Ирану, говорится в сообщении в соцсетях ведомства.
В МИД указали, что наиболее резонансное и бездоказательное заявление сделал 24 августа член иранского совета по оценке принимаемых решений Мохаммед Садр, утверждавший, что «Россия передала Израилю разведданные с точными координатами всей иранской ПВО».
«Россия заняла однозначную позицию относительно неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана и решительно осудила их», — напомнили дипломаты.
Ведомство выразило уверенность, что иранские партнёры будут и далее чутко реагировать на информационные вбросы, цель которых — помешать расширению и углублению российско‑иранского сотрудничества в рамках договора о всестороннем стратегическом партнёрстве.