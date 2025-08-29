МИД РФ заявило о кампании в иранских СМИ по подрыву отношений Москвы и Тегерана

29 августа 2025, 22:09

МИД РФ: в иранских СМИ идет кампания по подрыву отношений Москвы и Тегерана

В МИД РФ обратили внимание на участившиеся недостоверные публикации в иранских СМИ, которые, по оценке министерства, координируются силами, враждебными обеим странам, и представляют собой дезинформационную кампанию, направленную на подрыв российско‑иранских связей.





Частое появление подобных материалов в короткий срок наводит на мысль о целенаправленной попытке дискредитировать всестороннее стратегическое партнёрство и подорвать ту последовательную поддержку, которую Россия оказывала и оказывает Ирану, говорится в сообщении в соцсетях ведомства.



В МИД указали, что наиболее резонансное и бездоказательное заявление сделал 24 августа член иранского совета по оценке принимаемых решений Мохаммед Садр, утверждавший, что «Россия передала Израилю разведданные с точными координатами всей иранской ПВО».





«Россия заняла однозначную позицию относительно неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана и решительно осудила их», — напомнили дипломаты.