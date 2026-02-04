ЕС: кредит Украине на 90 млрд евро выдадут в случае борьбы с коррупцией

04 февраля 2026, 18:37

Фото: iStock/Sonny Vermeer

Кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро предоставят Украине только при выполнении жестких условий по борьбе с коррупцией и соблюдением принципа верховенства права. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.





Решение о выделении Украине кредита на 2026–2027 годы приняли на саммите ЕС в декабре 2025 года. Сейчас стороны согласовывают пакет законодательных решений для практической реализации инициативы. После этого документы должен утвердить Европарламент и Совет ЕС.





«Во всех случаях выделение средств будет увязано со строгими условиями для Украины, включая соблюдение принципа верховенства права и борьбу с коррупцией», — отмечается в документе.