В МИД РФ отреагировали на идею НАТО об отправке войск на Украину

04 февраля 2026, 15:15

Захарова: войска НАТО станут законной целью ВС РФ при появлении на Украине

Фото: istockphoto/iDymax

Войска стран Североатлантического альянса станут законной целью для Вооруженных сил России в случае их появления на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Ранее сообщалось, что в Абу‑Даби начался второй раунд переговоров по украинскому урегулированию. Встречи проходят в нескольких форматах и, согласно плану, продлятся два дня — 4 и 5 февраля.





«Россия неоднократно заявляла, что эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — прокомментировала Захарова.