В МИД РФ отреагировали на идею НАТО об отправке войск на Украину
Захарова: войска НАТО станут законной целью ВС РФ при появлении на Украине
Войска стран Североатлантического альянса станут законной целью для Вооруженных сил России в случае их появления на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что в Абу‑Даби начался второй раунд переговоров по украинскому урегулированию. Встречи проходят в нескольких форматах и, согласно плану, продлятся два дня — 4 и 5 февраля.
«Россия неоднократно заявляла, что эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — прокомментировала Захарова.
Украинская делегация прибыла в столицу ОАЭ накануне. Ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Российскую сторону, по данным СМИ, представляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
От американцев на переговорах выступают спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. На Западе рассчитывают, что диалог пройдет конструктивно и даст обнадеживающие результаты.