Путин снял Иванова с должности спецпредставителя президента по охране природы

04 февраля 2026, 18:18

Сергей Иванов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.





Документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов. Политик занимал пост с 12 августа 2016 года и переназначался на него в 2024-м.





«Освободить от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — гласит указ.