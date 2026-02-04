Путин снял Иванова с должности спецпредставителя президента по охране природы
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов. Политик занимал пост с 12 августа 2016 года и переназначался на него в 2024-м.
«Освободить от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — гласит указ.
Тем временем губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о временном отстранении от работы директора Прокопьевского психоневрологического интерната Елены Морозовой. По его словам, после смерти в январе девяти пациентов учреждения проводится расследование, а руководитель интерната является заинтересованным лицом.
Середюк подчеркнул, что речь идет не об увольнении, а о временной мере, и поручил проводить комплексные медицинские обследования подопечных два раза в год, а также строго и своевременно вести их истории болезни.