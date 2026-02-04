В Иране официально разрешили выдавать женщинам права на управление мотоциклом
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф подписал постановление, которое официально закрепляет за женщинами право на получение водительских прав для управления мотоциклом. Документ одобрил кабинет министров в конце января, сообщает иранское издание ILNA.
До сих пор в законодательстве Ирана прямого запрета на вождение мотоциклов и скутеров женщинами не было, однако на практике дорожная полиция отказывала в выдаче соответствующих прав. Из-за такой правовой неопределённости женщины, участвовавшие в ДТП на мотоциклах, могли нести юридическую ответственность, даже если были пострадавшими.
Новое постановление обязывает дорожную полицию проводить практическое обучение женщин-кандидатов, организовывать экзамены под контролем полиции и выдавать им водительские удостоверения на управление мотоциклом. Решение направлено на устранение существовавшего пробела в правилах дорожного движения и приведение практики в соответствие с формальными нормами.
Читайте также: