В Иране официально разрешили выдавать женщинам права на управление мотоциклом

04 февраля 2026, 18:20

Фото: iStock/Pixfly

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф подписал постановление, которое официально закрепляет за женщинами право на получение водительских прав для управления мотоциклом. Документ одобрил кабинет министров в конце января, сообщает иранское издание ILNA.