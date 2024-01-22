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Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»

Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»
22 января 2024, 16:22
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, однако другим государствам помешать не может и не хочет. Об этом Сийярто сообщил журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел канал М1.
По словам министра, Венгрия ранее не участвовала в поставках оружия и сейчас делать этого не планирует. Сийярто отметил, что страна не готова принимать участие ни в каком решении и процессе, который может привести к увеличению поставок оружия Киеву.

Он добавил, что Венгрии пришлось бы платить в общий фонд порядка 60 миллионов евро в год для того, чтобы другие государства осуществляли поставки оружия.


Ранее Сийярто уже высказывался по данному вопросу и заявил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза.

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Украинский отставной генерал признал превосходство российской РЭБ
Генерал Кривонос: российские РЭБ глушат любой дрон ВСУ
22 января 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Системы радиоэлектронной борьбы, имеющиеся у армии России, имеют техническую возможность подавить любой украинский дрон. Такое признание сделал отставной украинский генерал Сергей Кривонос, его словам передает телеканала «Прямой».
«Любой суперкрутой дрон теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть», — заявил Кривонос.

Он также был вынужден признать преимущество российской армии не только в воздухе, но и объеме артиллерийских боеприпасов.

Ранее бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs заявил, что российские силы изобрели комбинацию из разведывательного и ударного беспилотников, при помощи которой им удаётся уничтожать все виды вооружения ВСУ.

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ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ: 105 украинских военных ликвидировано в Запорожской области
22 января 2024, 15:21

Фото: iStock/zim286

За минувшие сутки российские военные с помощью авиации и артиллерии ликвидировали порядка 105 человек живой силы ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что удары были нанесены в районах Пятихаток, Работино и Каменского в Запорожской области. Таким образом, было ликвидировано около 105 человек живой силы ВСУ. Также удалось уничтожить и украинское вооружение, среди которого оказались французская САУ «Caesar» и две гаубицы: Д-20 и Д-30.

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Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 и 6 ракет Storm Shadow
Минобороны РФ: ВС РФ сбили штурмовик Су-25 ВСУ и 6 ракет Storm Shadow
22 января 2024, 15:03

Фото: iStock/e-crow

За минувшие сутки средствами противовоздушной обороны сбит украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области. Также перехвачено шесть ракет «Storm Shadow». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow"», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Добавляется, что также были сбиты пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО было ликвидировано 76 вражеских беспилотников на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей.

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Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Leopard
ВСУ потеряли на Донецком направлении десять танков, в том числе немецкий Leopard
22 января 2024, 14:59

Фото: istock / dr_evil

Российские военные за минувшие сутки на донецком направлении уничтожили десять танков, среди которых один Leopard 2А5. Об этом информирует Министерство обороны России. Также потери ВСУ составили 320 военнослужащих убитыми и ранеными, 6 боевых бронированных машин 2 БМП, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей

На данным участке фронта Вооруженные силы РФ отразили 6 атак штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, были уничтожены две американские артиллерийские системы М777, самоходная польская артиллерийская установка Krab и гаубицы.

Ранее экс-председатель совета директоров Google Эрик Шмидт заявил, что ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью беспилотников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Чехии ответили, будут ли высылать украинцев на родину для службы в ВСУ
ČT24: Чехия не будет высылать украинцев на родину для службы в ВСУ
22 января 2024, 14:37

Фото: iStock/Konoplytska

Чехия не станет высылать украинцев призывного возраста на родину для службы в ВСУ. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Его словам передает ČT24.
«Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере», - заявил Липавский.

По его словам, сейчас в Чехии проживает порядка 200 тысяч украинских мужчин. Все они имеют разные визы, для продления которых необходим действующий украинский паспорт. При этом новый можно оформить в отделении миграционной службы.

Однако он предположил, что новый паспорт украинцам можно выдавать при наличии военного билета. Тогда станет понятно, сколько мужчин из Украины призывного возраста находится за границей.

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Бывший глава Google: ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью БПЛА
22 января 2024, 13:40

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы изобрели комбинацию из беспилотников, при помощи которой им удаётся уничтожать все виды вооружения ВСУ, об этом написал бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs.
«Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства, состоящую из разведывательного «Орлан-10» и ударного «Ланцет», для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков», — прокомментировал нынешнюю ситуацию на линии боевого соприкосновения Шмидт.

По его словам, беспилотные летательные аппарат, которыми пользуются Вооружённые силы Украины, заметно отстают в техническом плане от тех, которые есть на вооружении у россиян. К тому же, отметил Шмидт, ВС РФ качественно используют средства РЭБ, с помощью которые удаётся успешно пресекать попытки ВСУ нанесли удары по российским позициям.

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#всу
#вс рф
#беспилотник
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ВСУ за сутки обстреляли три района Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 45 боеприпасов по трем районам Белгородской области
22 января 2024, 13:36

Фото: istock / Olena Bartienieva

Вооруженный силы Украины за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 45 боеприпасов. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

22 января Гладков опубликовал сводку об атаках по региону за 21 января. По трем приграничным районам выпустили 45 снарядов, в том числе 8 устройств сбросили с беспилотников. Помимо этого, восемь дронов-камикадзе атаковали регион, три украинских БПЛА сбили. Отмечается, что в результате атак никто не пострадал.

«В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 3 осколочных боеприпаса, в селе Щетиновка – 3 взрывных устройства и 2 осколочных боеприпаса. В селе Журавлевка уничтожены 3 БПЛА противника», — сообщил глава региона.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#сво
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Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим
22 января 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим. Об этом Песков сообщил журналистам.
Отметим, что председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в рамках Петербургского международного юридического форума предложил признать Украину террористическим государством. Песков добавил, что о такого рода обращениях не осведомлен.

Ранее Песков заявил, что удары Киева по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям являются чудовищным актом терроризма. Представителя Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

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#всу
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#удар
#рф
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В Кремле назвали удары по Донецку актом терроризма
Песков назвал украинские удары по Донецку чудовищным актом терроризма
22 января 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары Киева по Донецку, гражданской инфраструктуре и людям являются чудовищным актом терроризма. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представителя Кремля отметил, что киевский режим продолжает показывать звериное лицо. Песков подчеркнул, что Москва осуждает удары ВСУ по Донецку. Он также добавил, что минобороны, системы противовоздушной обороны и иные ведомства делают все для защиты населения и государства от террористических атак.

Ранее в МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание.

Напомним, 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. В понедельник в Донецкой Народной Республике объявлен день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны ВСУ.

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