Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, однако другим государствам помешать не может и не хочет. Об этом Сийярто сообщил журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел канал М1.
По словам министра, Венгрия ранее не участвовала в поставках оружия и сейчас делать этого не планирует. Сийярто отметил, что страна не готова принимать участие ни в каком решении и процессе, который может привести к увеличению поставок оружия Киеву.
Он добавил, что Венгрии пришлось бы платить в общий фонд порядка 60 миллионов евро в год для того, чтобы другие государства осуществляли поставки оружия.
Ранее Сийярто уже высказывался по данному вопросу и заявил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза.
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Он добавил, что Венгрии пришлось бы платить в общий фонд порядка 60 миллионов евро в год для того, чтобы другие государства осуществляли поставки оружия.
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Екатерина Коршунова