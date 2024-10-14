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Евросоюз намерен профинансировать программы по поддержке «гражданского общества» и гендерного равенства в Молдавии.
Отмечается, что на эти цели планируется выделить €500 тыс.
Как пишет RT, в соответствующей документации такое финансирование объясняется тем, что организации гражданского общества в Молдове играют важную роль в процессе интеграции страны в ЕС, способствуют развитию эффективного управления, демократических институтов, защите прав человека и основных свобод. При этом эксперты сходятся во мнении, что с помощью таких программ Евросоюз просто формируют в молдавской среде лояльных себе общественников, а также мягко коррумпируют правоохранительные органы.
До этого сообщалось, что Евросоюз ввёл санкции против Ирана. Как написали argumenti.ru со ссылкой на агентство DPA, причиной тому стали якобы «поставки России баллистических ракет» Тегераном.
Ранее Совет Евросоюза сегодня, 14 октября, утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию обстановки в Молдавии.
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Как пишет RT, в соответствующей документации такое финансирование объясняется тем, что организации гражданского общества в Молдове играют важную роль в процессе интеграции страны в ЕС, способствуют развитию эффективного управления, демократических институтов, защите прав человека и основных свобод. При этом эксперты сходятся во мнении, что с помощью таких программ Евросоюз просто формируют в молдавской среде лояльных себе общественников, а также мягко коррумпируют правоохранительные органы.
До этого сообщалось, что Евросоюз ввёл санкции против Ирана. Как написали argumenti.ru со ссылкой на агентство DPA, причиной тому стали якобы «поставки России баллистических ракет» Тегераном.
Ранее Совет Евросоюза сегодня, 14 октября, утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию обстановки в Молдавии.
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Мелисса Тимофеева