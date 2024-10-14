Стало известны цели визита посланника Ватикана по Украине в Москву

В Москву сегодня, 14 октября, прибыл посланник папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Об этом со ссылкой на источник при Святом престоле сообщает РИА Новости. Отмечается, что представитель Ватикана планирует встречу с патриархом Кириллом.