Стало известны цели визита посланника Ватикана по Украине в Москву

Фото: iStock/AlexandreFagundes
В Москву сегодня, 14 октября, прибыл посланник папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Об этом со ссылкой на источник при Святом престоле сообщает РИА Новости. Отмечается, что представитель Ватикана планирует встречу с патриархом Кириллом.
«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом», — заявил источник.По информации агентства, кардинал уже встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, однако детали их беседы не сообщаются.
Напомним, год назад кардинал Дзуппи уже проводил гуманитарную миссию, посетив Украину, Россию, США и Китай. Итогом его встреч стали договоренности по разработке механизма для воссоединения несовершеннолетних с их родителями или опекунами.
Читайте также:
Папа Римский подверг критике Трампа и Харрис
Папа Римский призвал к решению конфликтов путем мирных переговоров
Папа Римский указал на недопустимость запрета любой христианской церкви
Данил Пономарев