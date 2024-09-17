ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от активов РФ на вооружение для Киева

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Евросоюз передал Киеву €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает пресс-служба ЕК.
«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведен. Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.
При этом часть средств впервые была направлена на заказы, выполненные непосредственно ОПК Украины. При этом уточняется, что основная часть поставок Киеву произойдет до конца текущего года.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что российская сторона не оставит без ответных мер конфискацию активов в США и других странах Запада. Он предупредил коллективный Запад о том, что последствия разного рода «экспериментов» с чужой собственностью не останутся незамеченными и обязательно получат ответ на основании принципа взаимности.
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Элина Позднякова