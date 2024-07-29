США выделили Киеву новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов

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Соединённые Штаты выделяют Украине новый пакет помощи, стоимость которого оценивается в 200 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
На брифинге он уточнил, что Пентагон направляет новый пакет помощи для поддержки оборонных возможностей Киева в долгосрочной перспективе, передаёт информационное агентство Reuters. По словам представителя Белого дома, эта поставка необходима для обеспечения критических потребностей Украины в области безопасности.
Новый пакет включает в себя системы, необходимые для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые артиллерийские орудия, а также оборудование, которое необходимо для поддержания работоспособности техники, которую США поставляли ранее, добавил Кирби.
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Александр Бойцов