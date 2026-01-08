ЕС обсуждает отправку войск на Гренландию на фоне опасений из-за действий США

08 января 2026, 11:37

Фото: iStock/BABAOUI CHOUAAIB

Евросоюз обсуждает возможную отправку войск на Гренландию на фоне опасений из-за действий США. Как пишет Politico со ссылкой на источники в НАТО и европейских кругах, в Европе рассматривают сценарий прямого давления или силовых шагов со стороны Вашингтона.