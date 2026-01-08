ЕС обсуждает отправку войск на Гренландию на фоне опасений из-за действий США
Евросоюз обсуждает возможную отправку войск на Гренландию на фоне опасений из-за действий США. Как пишет Politico со ссылкой на источники в НАТО и европейских кругах, в Европе рассматривают сценарий прямого давления или силовых шагов со стороны Вашингтона.
По словам собеседников издания, европейские страны больше не считают подобные риски маловероятными. Один из дипломатов заявил, что Европа должна быть готова к прямому столкновению с американским лидером Дональдом Трампом, отметив его «агрессивный режим» действий. В ЕС признают, что раньше не воспринимали угрозу всерьёз, но теперь ситуация изменилась.
Politico отмечает, что в Брюсселе обсуждают сразу несколько вариантов ответа. Среди них — попытка найти компромисс с США через механизмы НАТО, расширение финансовой поддержки Гренландии со стороны ЕС, а также возможные экономические меры в отношении Вашингтона.
Отдельно рассматривается сценарий военного присутствия. По словам одного из источников, европейские страны могут развернуть войска на Гренландии, если с таким запросом выступит Дания. Такой шаг, по мнению собеседников издания, должен повысить издержки любой потенциальной военной акции США.
