Politico: ЕС готовятся противостоять США в случае нападения на Гренландию

08 января 2026, 10:45

Фото: iStock/Tomas Ragina

Европейские страны обсуждают, как сдерживать США в случае возможного давления или силовых действий вокруг Гренландии. Как пишет Politico, в ЕС всерьез обеспокоены заявлениями американского лидера Дональда Трампа о контроле над островом и пытаются выработать план действий.