Politico: ЕС готовятся противостоять США в случае нападения на Гренландию
Европейские страны обсуждают, как сдерживать США в случае возможного давления или силовых действий вокруг Гренландии. Как пишет Politico, в ЕС всерьез обеспокоены заявлениями американского лидера Дональда Трампа о контроле над островом и пытаются выработать план действий.
По информации издания, ранее в Европе не воспринимали слова Трампа о Гренландии как реальное намерение. Теперь же европейские политики признают, что ситуация может быть куда серьезнее, чем казалось, и ищут способы не допустить эскалации. В публикации отмечается, что обсуждения идут в спешке и без четкого понимания, как именно можно повлиять на Вашингтон.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландия не продается и не может быть захвачена, подчеркнув, что любые угрозы в ее адрес должны прекратиться. Он дал понять, что Европа не намерена закрывать глаза на подобные заявления.
При этом один из датских депутатов в разговоре с Politico признался, что в стране происходящее вызывает растерянность. По его словам, в стране ошеломлены и пока не понимают, как можно эффективно противостоять США.
