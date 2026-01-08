В Иране массовые протесты охватили 92 города в 27 провинциях
Масштабные протесты в Иране охватили уже 92 города в 27 провинциях страны. Этим поделились в иранской правозащитной организации HRANA.
Как сообщает Life.ru, общее число погибших достигло 36 человек. Среди них четверо несовершеннолетних и двое сотрудников полиции. Также сообщается о массовых задержаниях — за последние дни силовики арестовали около двух тысяч человек.
Протесты начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Тогда на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные стремительным падением курса национальной валюты и ростом цен на товары первой необходимости.
Позднее демонстрации распространились по всей стране. В ряде регионов мирные митинги переросли в жесткие столкновения с полицией.
