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Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила немецкую партию в сотрудничестве с Россией

13 апреля 2024, 16:25
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с Россией. Об этом пишет издание Politico.
Она подчеркнула, что правая партия якобы имеет связи с Москвой и ведёт пророссийскую пропаганду в Европе.

Политик заявила, что совершенно не удивлена расследованию секретной службы Чехии в отношении двух кандидатов, возглавляющих партию на европейских выборах. По её словам, они уже давно ведут агитацию против Евросоюза и никогда не скрывали своего восхищения Кремлём.



Ранее в Чехии сообщили, что политики из шести страны получали крупные суммы денег от пророссийского сайта Voice of Europe, редакция которого находится в Праге. Эти средства им выплачивались в обмен на продвижение пророссийских взглядов. Имена этих политиков приведены не были, однако известно, что два члена партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон и Максимилиан Кра давали интервью Voice of Europe.

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#россия
#еврокомиссия
#обвинение
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МИД РФ: Лавров решительно осудил удар Израиля по иранскому посольству в Сирии
13 апреля 2024, 17:30

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с иранским коллегой решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом сообщили в МИД РФ.
Российский министр провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. В ходе разговора основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

Лавров осудил удар израильской армии по посольству Ирана, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.

Политики подтвердили настрой на сохранение координации по актуальным вопросам международной и региональной повесток.

Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию генконсульства Ирана в сирийском Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.

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#посольство
#израиль
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«Уничтожат в любое время»: В США осознали свою беспомощность перед Россией
Риттер: Россия может уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступит в бой
13 апреля 2024, 17:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Россия может уничтожить армии стран НАТО в любое время, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouТube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, Вооружённые силы стран Североатлантического альянса совсем не подготовлены к затяжным боевым столкновениям и будут не способны в них участвовать.

«Российская армия сегодня вполне способна участвовать в такого рода конфликтах. Возможно, ее численность меньше, но их опыт и возможности таковы, что они могут уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступят в бой», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Риттер.

Он также указал, что ВС РФ представляют из себя единую крупную армию. В способности же стран альянса собрать свои силы воедино Риттер усомнился.

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#нато
#вс рф
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FT: Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и БПЛА
13 апреля 2024, 16:46

Фото: iStock/Alexyz3d

Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и беспилотники, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на американскую разведку.
По информации СМИ, российские и китайские специалисты проводят совместную работу над производством беспилотных летательных аппаратов в России.

Чиновники из Соединённых Штатов также утверждают, что Китай якобы поставил 90 процентов микросхем, которые использовались для изготовления танков, ракет и самолетов.

При этом, представитель посольства Китайской народной республики (КНР) в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта.

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#китай
#россия
#бпла
#ракета
#сша
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Германия отправит Украине ещё одну систему ПВО Patriot
13 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/alzay

Минобороны Германии сообщило о поставке на Украину ещё одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Напомним, что ранее страна уже поставила Киеву две такие системы.

В ведомстве подчеркнули, что решение о дополнительных поставках вооружения было принято в связи с увеличением количества авиаударов ВС РФ по Украине.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают в него страны НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, поступающие на Украину, будут законной целью для России. Он также отмечал, что США и НАТО уже участвуют в конфликте не только поставками, но и подготовкой военных ВСУ.

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#германия
#украина
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#пво
#вооружение
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Французский политик Филиппо предрек конец Украины Зеленского
Французский политик Филиппо заявил, что Украине Зеленского пришел конец
13 апреля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что все кончено для Украины Зеленского. Так Филиппо прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что ситуация на Восточном фронте за последнее время существенно обострилась.
Политик отметил, что украинский лидер находится в тяжелом положении. По словам Филиппо, по этой причине «НАТО перевозбудилось», а также появились лживые опросы, по результатам которых 51% французов якобы хотят сражаться на Украине.

Филиппо также призвал граждан не попадать под военную пропаганду. По его мнению, необходимо добиваться мира, а не очередных поставок оружия для продолжения кровопролития.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#франция
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«Классические фейк ньюс»: Захарова ответила на слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ
Захарова назвала слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ «фейк ньюс»
13 апреля 2024, 15:20

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Слова зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино о якобы ядерной угрозе со стороны России являются классическим примером фейк ньюс, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».
Ранее Сино, в ходе заседания Совета безопасности ООН, заявила, что Япония не станет мириться с ядерной угрозой со стороны России, которая может повлечь за собой повторение трагедии в Хиросиме и Нагасаки. При этом, реальных виновных сброса ядерной бомбы на мирные японски города дипломат не упомянула.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — ответила на слова Сино Захарова.

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#япония
#россия
#ядерное оружие
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Израиль пригрозил Ирану последствиями за дальнейшую эскалацию ситуации
13 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Zeferli

Иран столкнётся с последствиями, если будет продолжать эскалацию ситуации в регионе, с таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Иран столкнётся с последствиями за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности», — пригрозил Хагари.

Напомним, ранее стало известно, что Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Захваченное судно, которое шло под флагом Финляндии, связывают с израильской компанией Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера. Сейчас оно направляется в территориальные воды Ирана.

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#иран
#израиль
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В Грузии приверженцы сближения с Россией устроили митинг
Приверженцы сближения с РФ устроили митинг у офиса партии «Грузинская мечта»
13 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Приверженцы сближения Грузии с Россией устроили митинг около главного офиса правящей партии «Грузинская мечта».
Отмечается, что у здания собрались представители партии «Консервативное движение». Они хотят опротестовать решение Национального агентства об отмене партии. Власти Грузии в качестве аргумента в отказе в регистрации заявили, что партия якобы не предоставила в реестр принятый в ходе съезда устав.

Однако рассматривается о другая причина митинга. Члены партии «Консервативное движение» являются сторонниками идеи о сближении с Россией.

Митингующие грозятся перекрыть железнодорожные магистрали, если грузинские власти не зарегистрируют их партию.

Около главного офиса «Грузинской мечты» дежурят полицейские.

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#митинг
#грузия
#россия
#партия
#политика
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Иранский КСИР захватил судно MSC Aries в Ормузском проливе
13 апреля 2024, 14:10

Фото: iStock/liorpt

ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об инциденте в море недалеко от побережья ОАЭ. Иранские силы обстреляли следовавший под флагом Португалии контейнеровоз MSC Aries. Это судно связано с британской компанией Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью фирмы Zodiac Group бизнесмена Эяля Офера из Израиля.

По данным агентства, захваченное судно направлено в территориальные воды Ирана.

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#иран
#корабль
#море
#великобритания
#атака
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