Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила немецкую партию в сотрудничестве с Россией

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с Россией. Об этом пишет издание Politico.
Она подчеркнула, что правая партия якобы имеет связи с Москвой и ведёт пророссийскую пропаганду в Европе.
Политик заявила, что совершенно не удивлена расследованию секретной службы Чехии в отношении двух кандидатов, возглавляющих партию на европейских выборах. По её словам, они уже давно ведут агитацию против Евросоюза и никогда не скрывали своего восхищения Кремлём.
Ранее в Чехии сообщили, что политики из шести страны получали крупные суммы денег от пророссийского сайта Voice of Europe, редакция которого находится в Праге. Эти средства им выплачивались в обмен на продвижение пророссийских взглядов. Имена этих политиков приведены не были, однако известно, что два члена партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон и Максимилиан Кра давали интервью Voice of Europe.
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Политик заявила, что совершенно не удивлена расследованию секретной службы Чехии в отношении двух кандидатов, возглавляющих партию на европейских выборах. По её словам, они уже давно ведут агитацию против Евросоюза и никогда не скрывали своего восхищения Кремлём.
Ранее в Чехии сообщили, что политики из шести страны получали крупные суммы денег от пророссийского сайта Voice of Europe, редакция которого находится в Праге. Эти средства им выплачивались в обмен на продвижение пророссийских взглядов. Имена этих политиков приведены не были, однако известно, что два члена партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон и Максимилиан Кра давали интервью Voice of Europe.
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Анастасия Чинкова