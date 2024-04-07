Фото: European Parliament
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в коррупции.
Он комментировал статью Liberation, где утверждалось, что фон дер Ляйен «поймали с поличным» за кумовство и назначение своего однопартийца Маркуса Пипера на должность посланника по малым и средним предприятиям в ЕК.
Авторы издания утверждают, что председатель Еврокомиссии создала эту должность с окладом в 20 тысяч евро в месяц специально для назначения на нее своего протеже.
Такие действия фон дер Ляйен рассматриваются как один из случаев продвижения своих друзей, особенно немцев, на руководящие должности в комиссии.
Филиппо выразил мнение о коррумпированности Евросоюза и призвал к выходу Франции из него, подчеркнув необходимость правосудия.
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Авторы издания утверждают, что председатель Еврокомиссии создала эту должность с окладом в 20 тысяч евро в месяц специально для назначения на нее своего протеже.
Такие действия фон дер Ляйен рассматриваются как один из случаев продвижения своих друзей, особенно немцев, на руководящие должности в комиссии.
Филиппо выразил мнение о коррумпированности Евросоюза и призвал к выходу Франции из него, подчеркнув необходимость правосудия.
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Артем Кузьмин