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Во Франции фон дер Ляйен обвинили в коррупции

Филиппо: Урсулу фон дер Ляйен поймали с поличным за коррупционную схему
07 апреля 2024, 16:18
Фото: European Parliament

Фото: European Parliament

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в коррупции.
Он комментировал статью Liberation, где утверждалось, что фон дер Ляйен «поймали с поличным» за кумовство и назначение своего однопартийца Маркуса Пипера на должность посланника по малым и средним предприятиям в ЕК.

Авторы издания утверждают, что председатель Еврокомиссии создала эту должность с окладом в 20 тысяч евро в месяц специально для назначения на нее своего протеже.



Такие действия фон дер Ляйен рассматриваются как один из случаев продвижения своих друзей, особенно немцев, на руководящие должности в комиссии.

Филиппо выразил мнение о коррумпированности Евросоюза и призвал к выходу Франции из него, подчеркнув необходимость правосудия.

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Зеленского назвали строчкой в списке жертв американских выборов
Захарова: Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв системы США
07 апреля 2024, 15:57

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора понять, что он лишь строчка в списке жертв американских выборов и системы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Зеленскому хочется думать, что он такой единственный, и все крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», — написала дипломат.
Она также отметила, что Зеленский верит, что США являются союзниками Украины, однако на самом деле таковыми не являются.

Прежде глава Украины возмутился решением конгрессменов США о выделении помощи Киеву, которую он счел недостаточной. Зеленский назвал такой подход «невзрослым».

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Словакия заявила об изменении политики в отношении ЕС и США
Новый президент Словакии Пеллегрини: Страна станет более независимой от ЕС и США
07 апреля 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что республика сохранит уровень взаимодействия с США и Евросоюзом, при этом в принятии решений станет более независимой.
«Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в ЕС и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, чтобы наш голос слышали», — цитирует РИА Новости слова политика.

Пеллегрини подчеркнул, что Словакия должна научиться «смотреть во все стороны».

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Путин с Куренковым вновь обсудили ситуацию с паводком в Оренбуржье
07 апреля 2024, 14:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин повторно обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой МЧС Александром Куренковым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президенту доложено о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в регионе.

Ситуацию с затоплением региона из-за прорыва дамбы, было решено отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Глава МЧС добавил, что риск паводков существует также в Курганской области.

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Хиллари Клинтон резко высказалась по поводу кандидатов на предстоящих выборах
07 апреля 2024, 14:16

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов. Она призвала недовольных избирателей смириться с Байденом и Трампом в качестве кандидатов.
В эфире телепередачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ведущий Феллон попросил бывшую первую леди США сказать несколько слов избирателям, которые не хотят отдавать свой голос ни за кандидата от Демократической партии и действующего американского президента Джозефа Байдена, ни за кандидата от республиканцев, бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — заявила Клинтон в ответ.

Она также добавила, что Байден остаётся сострадательным и эффективным, несмотря на весьма почтенный возраст. Трамп же, хотя и моложе, но зато обвиняется в различных преступлениях по многим статьям.

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#трамп
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Советник главы ДНР Гагин не исключил военный переворот на Украине
07 апреля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/DmyTo

На Украине не исключён военный переворот, целью которого будет свержение отменившего выборы президента Владимира Зеленского. Такое предположение высказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что устранение Зеленского в результате военного путча вполне возможно, а претендентов на его место предостаточно. Однако за каждым из кандидатов стоит разведка какой-либо из стран НАТО, уверен Гагин. Изначально основным претендентом на пост главы государства считался бывший главком ВСУ Валерий Залужный, напомнил советник. Прежде всего потому, что он имел и до сих пор имеет некий авторитет как среди военных, так и среди гражданских, отметил собеседник агентства.

Что касается самого Зеленского, то Гагин выразил большие сомнения в его легитимности как президента, так как он возглавил Украину под прикрытием штыков военной хунты, которая захватила власть в стране ещё в 2014 году. По мнению советника главы ДНР, Зеленский — второй после Порошенко нелегитимный президент Украины.

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#разведка
#украина
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Посол Мешков: Франция прервала контакты с РФ в области борьбы с терроризмом
07 апреля 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Контакты между Россией и Францией в сфере борьбы с терроризмом были прерваны. Париж не координирует усилия в этой области с российским посольством в канун Олимпийских игр.
Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков. В интервью изданию Le Journal du Dimanche он отметил, что две страны на протяжении многих лет эффективно сотрудничали в сфере антитеррористической деятельности, однако недавно Франция прервала все коммуникации в этой области. Однако Париж продолжает спонсировать Киев, который ведёт на территории России террористическую деятельность, подчеркнул дипломат.

Мешков также указал, что несколько лет назад российские власти поделились с французскими коллегами своим опытом в обеспечении безопасности проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Сейчас французы ввели специальную систему сотрудничества со всеми иностранными посольствами, аккредитованными в Париже, по вопросам безопасности, однако российское дипломатическое представительство не было приглашено и не проинформировано об этой инициативе.

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Шор: молдаване не поддерживают антироссийскую политику властей
Оппозиционер Илан Шор заявил о будущем Молдавии с Россией, а не с ЕС и НАТО
07 апреля 2024, 11:39

Фото: iStock/ butenkow

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что Партия действия и солидарности (ПДС), правящая в республике, нарушила связи с Россией. Эту позицию он выразил в своем Telegram-канале.
По его мнению, для восстановления экономики и социальной сферы Молдавии необходимо сохранять партнерство с Россией.

«Наши перспективы не связаны с ЕС и НАТО. Наше будущее — в продуктивном сотрудничестве с Россией, ЕАЭС и СНГ. Это понимает каждый разумный человек в Молдавии», — отметил Шор.
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После теракта в «Крокусе» Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля
МИД Таджикистана: Визовый режим для граждан в Турции вступит в силу с 20 апреля
07 апреля 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

Для граждан Таджикистана визовый режим в Турции начнет действовать с 20 апреля. Об этом сообщает МИД Таджикистана.
Прежде о том, что Анкара вводит соответствующие меры, стало известно 5 апреля. В указе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отмечалось, что это касается таджикистанцев, имеющих обычные заграничные паспорта.

Турция решила ввести визовый режим после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что до совершения массового расстрела людей, выходцы из Таджикистана находились в Турции.

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#меры
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#визы
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Депутат ГД Шеремет предложил Макрону возглавить французский оккупационный корпус
07 апреля 2024, 10:20

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует лично возглавить французский оккупационный корпус на Украине. Это будет настоящий мужской поступок.
С таким предложением выступил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет. В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что, судя по высказываниям, французскому лидеру не терпится отправить своих молодых сограждан на верную гибель. В этом случае он поступит по-мужски, если сам возглавит контингент войск из Франции и поведёт их в бой.

«У Макрона есть шанс недолго побыть в роли Наполеона. А наши войска напомнят французам, чем всегда заканчивались походы и агрессия против России, преподав им урок истории», — заключил депутат.

Ранее французский политик Марин Ле Пен, комментируя агрессивные высказывания своего президента, отметила, что Макрон очень хочет побыть военачальником. Она считает, что своими речами лидер Франции ставит под угрозу безопасность своей страны и всей Европы.

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