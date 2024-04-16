«Потерянные годы»: в Германии высказались о представительстве фон дер Ляйен в ЕК

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер в ходе экономического конгресса заявил, что бюрократическое бремя экономики Евросоюза должно носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А пять лет её председательства он назвал «потерянными годами».