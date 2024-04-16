«Потерянные годы»: в Германии высказались о представительстве фон дер Ляйен в ЕК

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер в ходе экономического конгресса заявил, что бюрократическое бремя экономики Евросоюза должно носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А пять лет её председательства он назвал «потерянными годами».
Он подчеркнул, что последние пять лет с точки зрения конкурентоспособности Евросоюза были потеряны. Теперь перед политиками стоит задача — не потерять её пять.
Линднер также указал на необходимость удвоения потенциального роста немецкой экономики. Первым шагом он назвал поднятие уровня от 0,5% до 1%, то есть до показателей до пандемии коронавируса.
Читайте также:
Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила немецкую партию в сотрудничестве с Россией
Во Франции фон дер Ляйен обвинили в коррупции
Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
Анастасия Чинкова