Один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии выделил $150 млн ВСУ

05 ноября 2025, 10:24

Фото: iStock/okfoto

Один из крупнейших машиностроительных и оборонных концернов Италии – компания Leonardo – выделил около 150 миллионов долларов на помощь ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на полученные документы.