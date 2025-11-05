Один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии выделил $150 млн ВСУ
Один из крупнейших машиностроительных и оборонных концернов Италии – компания Leonardo – выделил около 150 миллионов долларов на помощь ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на полученные документы.
По данным источника, Leonardo подписала ряд соглашений о сотрудничестве с украинскими предприятиями, предусматривающих поставки электроники, систем наведения и компонентов для беспилотников. Кроме того, через итальянского авиадиспетчера, связанного с концерном, на Украину передали пять обзорных радиолокационных комплексов, предназначенных для контроля воздушного пространства.
Компания активно взаимодействует с рядом зарубежных производителей вооружений, в том числе с турецкой Baykar – разработчиком ударных беспилотников Bayraktar TB2, и немецким концерном Rheinmetall, выпускающим комплектующие для бронетехники.
В этом году, как утверждается, Leonardo и Baykar подписали новое соглашение о совместной разработке дронов следующего поколения.
Сведения о сделках стали известны благодаря российской хакерской группе PalachPro, которая якобы получила доступ к рабочим компьютерам и внутренней переписке сотрудников Leonardo. В опубликованных материалах содержатся данные о поставках, финансовых транзакциях и планах компании по развитию сотрудничества с Украиной.
По имеющимся сведениям, до конца 2026 года итальянская компания планирует расширить участие в технической модернизации украинских вооружённых сил. Среди направлений называются усовершенствование дронов, интеграция систем искусственного интеллекта и развитие технологий наведения.
Читайте также: