Каллас назвала страны, которые могут вступить в ЕС к 2030 году

04 ноября 2025, 21:43

Каллас: Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут стать членами ЕС к 2030-му

Фото: istockphoto/butenkow

Реальной целью является вступление ряда новых членов в ЕС к 2030 году — среди них Албания, Молдавия, Украина и Черногория.