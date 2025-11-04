Достижения.рф

Каллас назвала страны, которые могут вступить в ЕС к 2030 году

Каллас: Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут стать членами ЕС к 2030-му
Реальной целью является вступление ряда новых членов в ЕС к 2030 году — среди них Албания, Молдавия, Украина и Черногория.



Об этом заявила глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас на пресс‑конференции в Брюсселе. Информацию приводит ТАСС.

По её словам, именно эти четыре страны имеют наилучшие перспективы, а для Украины членство в ЕС должно служить «важной гарантией безопасности».

Несколько часов назад сообщалось, что ЕС выделил Украине новый финансовый транш на сумму 1,8 млрд евро. Уточнялось, что с 2022 года Киев получил около 179,8 млрд.

Никита Кротов

