ЕК заявила о фактической остановке приема Грузии в ЕС

04 ноября 2025, 22:38

ЕК: прием Грузии в ЕС фактически остановился в 2024 году

Фото: istockphoto/Alexandra Bykova

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановился с 2024 года. Из‑за политического отката её статус кандидата носит лишь формальный характер.





Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии, на который ссылается ТАСС.





«По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально», — гласит документ.