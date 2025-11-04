ЕК заявила о фактической остановке приема Грузии в ЕС
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановился с 2024 года. Из‑за политического отката её статус кандидата носит лишь формальный характер.
Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии, на который ссылается ТАСС.
«По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально», — гласит документ.
Отношения между Тбилиси и Брюсселем продолжают ухудшаться на фоне существенного расхождения во взглядах на ситуацию в стране.
