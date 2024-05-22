ЕС отказался переводить России доходы от её активов даже после отмены санкций

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Евросоюз не собирается переводить России доходы с её заблокированных суверенных активов даже после отмены санкционных ограничений в отношении страны. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Киеву.
Отмечается, что доходы, образовавшиеся в результате запрета ЕС на финансовые транзакции в России, не должны передаваться Центробанку России даже после снятия этого запрета.
Совет ЕС не считает российские активы суверенными, а значит нормы защиты к ним неприменимы.
Ранее банковские эксперты неоднократно заявляли, что действия Брюсселя нелогичны. Действия властей ЕС фактически равнозначны тому, что доходы по вкладу в банке не принадлежат его владельцу.
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Совет ЕС не считает российские активы суверенными, а значит нормы защиты к ним неприменимы.
Ранее банковские эксперты неоднократно заявляли, что действия Брюсселя нелогичны. Действия властей ЕС фактически равнозначны тому, что доходы по вкладу в банке не принадлежат его владельцу.
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Анастасия Чинкова