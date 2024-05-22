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ЕС отказался переводить России доходы от её активов даже после отмены санкций

22 мая 2024, 13:06
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Евросоюз не собирается переводить России доходы с её заблокированных суверенных активов даже после отмены санкционных ограничений в отношении страны. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Киеву.
Отмечается, что доходы, образовавшиеся в результате запрета ЕС на финансовые транзакции в России, не должны передаваться Центробанку России даже после снятия этого запрета.

Совет ЕС не считает российские активы суверенными, а значит нормы защиты к ним неприменимы.



Ранее банковские эксперты неоднократно заявляли, что действия Брюсселя нелогичны. Действия властей ЕС фактически равнозначны тому, что доходы по вкладу в банке не принадлежат его владельцу.

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#евросоюз
#россия
#активы
#санкции
Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС
22 мая 2024, 13:51

Фото: iStock/uskarp

Еврокомиссия не подтвердит статус Грузии как кандидата в члены Евросоюза, если не будет отозван закон об иноагентах. Об сообщает Foreign Policy.
Ранее газета Financial Times писала, что несколько европейских государств рассматривают введение санкционных ограничений в отношении Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иноагентах.

Вполне вероятно, что Еврокомиссия в октябре сообщит о неподтверждении статуса Грузии как кандидата в члены Евросоюза, если до этого момента резонансный закон не будет отозван.

В конце мая главы МИД стран Евросоюза собираются встретиться для обсуждения возможного ответа на принятие закона.

Напомним, что закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в окончательном, третьем чтении на прошлой неделе. В субботу президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, назвав закон «российским» и «неконституционным».

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#евросоюз
#еврокомиссия
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#ограничения
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«Сатанеют»: Захарова задалась вопросом о влиянии Запада на политиков других стран
Захарова заявила о сатанеющих под влиянием Запада Симоняне и Порошенко
22 мая 2024, 13:41

Фото: сайт МИД РФ

Попадающие под влияние Запада политики «сатанеют». С таким заявлением официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в своём Telegram-канале.
Тем самым она прокомментировала предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопрос неуплаты налогов церковью. А также требование фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на повестку рассмотрение вопроса о полном запрете Украиной православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Захарова задалась вопросом, почему попадающие под влияние западных сил политики в буквальном смысле начинают сатанеть.

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#церковь
#религия
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В МИД РФ ответили на сообщения США о запуске РФ аппарата с противоспутниковым оружием
Рябков назвал вбросами сообщения США о противоспутниковом аппарате РФ на орбите
22 мая 2024, 13:05

Фото: iStock/3DSculptor

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового аппарата. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что Москва выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств.

«Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона», — отметил Рябков.

В Америке предполагают, что РФ запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что что по оценкам Пентагона, Россия запустила спутник, который является противокосмическим оружием. По его словам, он способен атаковать иные спутники на низкой орбите. Райдер добавил, что на той же орбите находятся «американский правительственный спутник», а также пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков назвал хамским и неловким заявление Блинкена о гибели Раиси
22 мая 2024, 13:00

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог сделать хамское высказывание по факту гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. По его словам, иранскому народу, вероятно, стало лучше.

Песков признался, что он лично не видел заявление Блинкена в оригинале.


«Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — прокомментировал Песков заявление Блинкена.

Напомним, вертолёт с Раиси разбился 19 мая. В четверг, 23 мая, состоятся его похороны. Вместе с иранским лидером также разбился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.

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Израиль выразит протест послам Ирландии, Испании и Норвегии из-за признания Палестины
Израиль выразит протест Ирландии, Испании и Норвегии из-за признания Палестины
22 мая 2024, 12:56

Фото: iStock/Racide

МИД Израиля намерен выразить протест послам Ирландии, Испании и Норвегии из-за признания независимости Палестины. Об этом сообщает издание Ynet.
Напомним, что в среду 22 мая эти три европейских государства официально признали Палестинское государство. По словам глав этих стран, такое решение было принято для достижения мира и согласия, а также потому, что Палестина заслуживает иметь право на самоопределение и государственность.

После признания Палестинского государства глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал такой шаг европейских государств оскорблением памяти мирных жителей, ставших жертвами палестинского движения ХАМАС.

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#израиль
#палестина
#протесты
#евросоюз
#политика
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Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси
Спикер ГД Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
22 мая 2024, 12:52

Фото: пресс-служба ГД

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с главой Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
«Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси»,— сказано в сообщении.
Отмечено, что председатель ГД выполняет поручение президента России Владимира Путина и представляет страну на траурной церемонии.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, а также глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, упал в районе Верзеган на северо — западе Ирана 19 мая. Гибель президента Раиси подтвердил 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

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#мир
#иран
#госдума
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Политолог Блохин раскрыл будущее США после признания независимости Палестины
Политолог Блохин: США являются преградой для признания суверенитета Палестины
22 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/zefart

Норвегия, Ирландия и Испания в среду 22 мая официально признали независимость Палестины.
Действия Израиля, направленные против Палестины, вызывают ненависть по всему миру, заявил в беседе с «Радио 1» политолог Константин Блохин.

В первую очередь, недовольства наблюдаются среди простых граждан, которые устраивают массовые волнения не только в арабских государствах, но и в Западной Европе, и в США.

«Протесты вызывают гнев, и правительства государств пытаются эти протесты затушить, поэтому, скорее всего, ставка делается на умиротворение собственного населения, а не на кардинальное изменение вектора своей политики», – подчеркнул Блохин.
Израиль является главным союзником США. Говоря о дальнейшей судьбе Штатов на фоне принятия таких решений в пользу Палестины, политолог призвал не судить о мировой позиции США по состоянию их союзников.

«Если завтра по щелчку пальцев от США откажутся все их союзники, исчезнет сеть американских военных баз по всему миру, Соединённые Штаты всё ещё будут грозной могучей силой, они всё равно будут в списке великих держав. Но ключевым моментом является то, что США – не единственная сверхдержава, а лишь одна из», – отметил эксперт.
Кроме того, он добавил, что процесс признания Палестинского государства идёт уже больше полувека. Но всё это время главным препятствием является позиция США, для которых Израиль является главным союзником. А он, в свою очередь, никак не может признать независимость Палестины, поскольку это то же, что «расписаться в собственной недееспособности».

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#палестина
#государство
#израиль
#сша
#политика
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Китай объявил о санкциях против 12 американских компаний
22 мая 2024, 12:26

Фото: iStock/ffikretow

Китай ввёл санкции против 12 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню и как ответные меры на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает МИД КНР.
Согласно сообщению, США долго игнорировали справедливую позицию Китая по конфликту на Украине и вводили различные санкции против китайских предприятий за сотрудничество с Россией.

Тем временем Штаты продолжали продавать оружие Тайваню, вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.

«Китай принял решение ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров», — говорится в заявлении МИД КНР.

Санкции вступают в силу в среду, 22 мая.

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#сша
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#китай
#сотрудничество
#мид
#ущерб
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В Совфеде одобрили закон о создании открытого реестра должников по алиментам
22 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В среду на заседании СФ одобрил закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в этом реестре рискуют появиться 133 000 человек. По словам замглавы министерства юстиции Андрея Логинова, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия. Сообщается, что речь идет о тех, кто уже разыскивается, либо о тех, кто привлекается по «соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату».

Должника в течение суток будет уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Это будет делаться с помощью телеграммы и смс-сообщения, а также иными установленными законодательством способами.

В октябре прошлого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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