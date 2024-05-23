ЕС планирует остановить ввоз люксовых автомобилей через Белоруссию в Россию

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
Евросоюз собирается усилить санкции против Белоруссии и запретить экспорт военных технологий и товаров, люксовых автомобилей и запретить импорт алмазов. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на документы.
«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа», — говорится в статье.
Кроме того, Евросоюз планирует остановить импорт алмазов из Белоруссии.
При этом планируется остановить основной поток поставок автомобилей класса люкс, который через Белоруссию попадают в Россию. Сейчас европейские автопроизводители пока поставляют свои дорогие машины в Белоруссию.
Читайте также:
Госдеп отказался комментировать новые санкции в отношении российских СМИ
Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
В ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России
Элина Позднякова