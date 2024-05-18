Госдеп отказался комментировать новые санкции в отношении российских СМИ

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Госдепартамент США отказался отвечать на вопрос РИА Новости о возможности введения новых санкций в отношении российских СМИ.
Ведомство направило запросы агентства в Европейский Союз, который запретил вещание таких СМИ, как «Известия», «Российская газета», портал Voice of Europe и сами РИА Новости.
Заявление Совета Европы об ограничениях, введенных в отношении четырех российских СМИ, было опубликовано 17 мая. Организация обвинила Россию в проведении международной кампании по манипулированию информацией. По словам официальных лиц ЕС, эта работа направлена не только на Украину, но и на европейских граждан и партий.
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев расценил запрет как желание Запада продолжать оказывать давление на Москву и Минск.
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Заявление Совета Европы об ограничениях, введенных в отношении четырех российских СМИ, было опубликовано 17 мая. Организация обвинила Россию в проведении международной кампании по манипулированию информацией. По словам официальных лиц ЕС, эта работа направлена не только на Украину, но и на европейских граждан и партий.
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев расценил запрет как желание Запада продолжать оказывать давление на Москву и Минск.
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Александр Климов