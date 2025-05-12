ЕС планирует вложить два млн евро в «эффективность» суда Казахстана

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ЕК хочет запустить спецпрограмму для «повышения эффективности и прозрачности» Конституционного суда Республики Казахстан, в рамках которой планируется финансирование командировок судей на консультации и тренинги в страны ЕС, пишет RT.
По данным издания, в ЕС уже объявили тендер на реализацию проектов в рамках программы, направленной на поддержку Конституционного суда Казахстана. Основная цель — улучшение работы, повышение автономности и прозрачности конституционной юстиции в Казахстане в соответствии с международными и европейскими демократическими принципами.
Кроме того, ЕС также собирается выделить средства на «ознакомительные поездки» судей и судебных аналитиков Казахстана в правовые институции Европы, где они будут изучать их деятельность, процессы принятия решений и нововведения.
Общий бюджет программы составляет два миллиона евро.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Евросоюз в последние годы пытается сформировать лояльную себе политическую позицию в элитах стран Центральной Азии.
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Кроме того, ЕС также собирается выделить средства на «ознакомительные поездки» судей и судебных аналитиков Казахстана в правовые институции Европы, где они будут изучать их деятельность, процессы принятия решений и нововведения.
Общий бюджет программы составляет два миллиона евро.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Евросоюз в последние годы пытается сформировать лояльную себе политическую позицию в элитах стран Центральной Азии.
«ЕС пытается повышать уровень политического проникновения в странах Центральной Азии. И по опыту работы структур ЕС в других странах постсоветского пространства можно говорить, что через финансирование подобных программ они пытаются искать точку опоры внутри местных элит», — отметил Брутер.
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Элина Позднякова