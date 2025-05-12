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ЕС планирует вложить два млн евро в «эффективность» суда Казахстана

Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

ЕК хочет запустить спецпрограмму для «повышения эффективности и прозрачности» Конституционного суда Республики Казахстан, в рамках которой планируется финансирование командировок судей на консультации и тренинги в страны ЕС, пишет RT.
По данным издания, в ЕС уже объявили тендер на реализацию проектов в рамках программы, направленной на поддержку Конституционного суда Казахстана. Основная цель — улучшение работы, повышение автономности и прозрачности конституционной юстиции в Казахстане в соответствии с международными и европейскими демократическими принципами.

Кроме того, ЕС также собирается выделить средства на «ознакомительные поездки» судей и судебных аналитиков Казахстана в правовые институции Европы, где они будут изучать их деятельность, процессы принятия решений и нововведения.

Общий бюджет программы составляет два миллиона евро.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Евросоюз в последние годы пытается сформировать лояльную себе политическую позицию в элитах стран Центральной Азии.
«ЕС пытается повышать уровень политического проникновения в странах Центральной Азии. И по опыту работы структур ЕС в других странах постсоветского пространства можно говорить, что через финансирование подобных программ они пытаются искать точку опоры внутри местных элит», — отметил Брутер.

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Почему Евгений Петросян отказался от дочери: мнение психолога
12 мая 2025, 11:39

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян больше не числит свою дочь Викторину среди жильцов квартиры — соответствующее решение юморист добился через суд. По данным СМИ, отец и дочь уже давно не общаются. Как считает психолог Катерина Рублева, это свидетельствует о глубоком семейном разладе.
Эксперт в разговоре с сайтом «Страсти» подчеркнула, что речь идет не просто о юридической процедуре, а о знаковом шаге. Такой поступок — это сильный символический жест. Даже если Викторина не жила в квартире, ее выписка — это публичное заявление о разрыве отношений.

«Фраза "бывший член семьи" звучит особенно резко и подчеркивает глубину конфликта. Для Викторины, узнавшей о решении суда из новостей, эта ситуация стала ещё одним отрезком, увеличивающим расстояние между родным и когда-то ей близким человеком», — заявила психолог.

По мнению Рублевой, напряжение в семье могло усугубиться после того, как Петросян начал новую жизнь с Татьяной Брухуновой, которая родила ему двоих детей.

«Нередко изменения в личной жизни родителя, появление новой семьи, становятся катализатором охлаждения отношений со взрослыми детьми. Дети могут воспринимать это как предательство, чувствовать себя отвергнутыми, как, возможно, и произошло между Евгением и Викториной», — сказала эксперт.

Кроме того, психолог добавила, что решение суда лишь подтверждает уже сложившийся конфликт: стороны, по её словам, далеки друг от друга не только физически, но и эмоционально. «

«Нынешняя ситуация – фактическое подтверждение уже существующего раскола. Для Евгения Петросяна это, возможно, способ окончательно упорядочить свою жизнь, сосредоточившись на нынешней семье. Для Викторины – болезненное напоминание о семейной драме, которое однозначно оставит в её душе рану», — подчеркнула Рублева.

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В Париже высказались о белом свёртке на столе Макрона, принятом за наркотики
Елисейский дворец: белый сверток на столе Макрона не был наркотиком
12 мая 2025, 10:26

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Небольшой белый свёрток, который президент Франции Эммануэль Макрон быстро убрал со стола перед журналистами, был не наркотиками. Об этом заявили в Елисейском дворце, опубликовав пост в соцсети Х.
В заявлении утверждается, что это был носовой платок главы государства.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором запечатлены Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Оно было сделано во время визита политиков в Киев. На представленных кадрах французский лидер после начала съёмки журналистами их встречи, быстро спохватившись, убрал маленький белый свёрток со стола.

Пользователи сразу же начали писать, что это наркотики, однако в Елисейском дворце назвали это дезинформацией, отметив, что, когда европейское единство мешает, простой носовой платок начинают выдавать за запрещённые вещества.

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Европа и Британия объединят военных из-за конфликта России и Украины
The Times: ЕС и Британия будут сотрудничать в сфере обороны из-за РФ и Украины
12 мая 2025, 08:37

Фото: iStock/luaeva

Европейский союз и Великобритания будут сотрудничать в сферах безопасности и обороны из-за начавшегося конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Times.
«На следующей неделе Великобритания и ЕС представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабного соглашения, которое позволит Великобритании достичь самых тесных отношений с ЕС с момента Brexit», — передает издание.

Соответствующий проект подразумевает участие британских военных в операциях Евросоюза. В издании подчеркивают, что стороны пришли к данному соглашению из-за начавшегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

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Трампа возмутил вопрос о его влиянии на избрание новым папой кардинала из США
12 мая 2025, 07:31

Фото: iStock/carmengabriela

Американский президент Дональд Трамп был возмущен после вопроса журналистов о его влиянии на избрание нового Папы Льва XIV. Об этом глава США написал на своей странице в соцсети The Truth.
«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме», — заявляет президент.

Причиной возмущения является вопрос журналистки ABC News Марты Раддац. Она поинтересовалась, повлиял ли Трамп на избрание новым папой кардинала из США. На фоне этого президент отметил предвзятое отношение СМИ к его персоне.

Помимо этого Трамп напомнил, что в ходе последних выборов 54% голосов католического электората были отданы в его пользу.

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Рубио: приоритетом США на Украине является завершение боевых действий
12 мая 2025, 06:01

Фото: iStock/lucky-photographer

По словам госсекретаря США Марко Рубио, главным приоритетом американской администрации на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий. Об этом сообщает Госдепартамент.
«Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении войны между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — говорится в сообщении.

Об этом Марко Рубио заявил во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Помимо Украины, представители стран обсудили ситуацию по конфликту между Индией и Пакистаном. Рубио и Лэмми считают, что странам необходимо сохранять режим прекращения огня.

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