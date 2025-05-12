Европа и Британия объединят военных из-за конфликта России и Украины

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Европейский союз и Великобритания будут сотрудничать в сферах безопасности и обороны из-за начавшегося конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Times.
«На следующей неделе Великобритания и ЕС представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабного соглашения, которое позволит Великобритании достичь самых тесных отношений с ЕС с момента Brexit», — передает издание.
Соответствующий проект подразумевает участие британских военных в операциях Евросоюза. В издании подчеркивают, что стороны пришли к данному соглашению из-за начавшегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
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