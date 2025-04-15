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Лавров не согласился с мнением Токаева о приоритете территориальной целостности государства

Лавров не согласился с мнением Токаева о территориальной целостности государства
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не согласен со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государства на территориальную целостность. Тот ставит этот постулат во главу угла, что глава российского МИД считает неверным подходом.
Мнение главы МИД приводит газета «Коммерсант». Президент Казахстана видит безусловным приоритетом сохранение территориальной целостности государств. Ранее он заявлял, что нарушение принципа территориальной целостности приведет к появлению большого количества новых государств и их взаимных конфликтов.

«Помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте», — сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что устав ООН также говорит о праве народов на самоопределение, а право на территориальную целостность уважается у стран, правительства которых представляют весь живущий на данной территории народ.

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Володин предложил отдать главу европейской дипломатии Каллас под трибунал
15 апреля 2025, 10:08

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что главу европейской дипломатии Каю Каллас следует отстранить от должности и отдать под Международный трибунал ООН. Так спикер нижней палаты отреагировал на заявления бывшего премьер-министра Эстонии по поводу 9 Мая.
Напомним, на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности потребовала от кандидатов в члены Евросоюза не посещать Парад на Красной площади в Москве, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма», — написал Володин в своём телеграм-канале.

Он считает, что после таких слов главу Евродипломатии следует немедленно отстранить от занимаемой должности и передать её дело в Международный трибунал ООН.

«Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём», — подчеркнул парламентарий.

В заключение Вячеслав Володин выразил уверенность, что уже совсем скоро придёт время, когда Каллас и ей подобные ответят за свои слова и действия, оскверняющие память героев, которые спасли мир.

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WSJ: Рубио и Келлог посоветовали Трампу ужесточить позицию по России
15 апреля 2025, 05:21

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского Кит Келлог посоветовали лидеру страны Дональду Трампу ужесточить позицию по России относительно конфликта на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Эта группа (Высокопоставленных сотрудников Белого дома), которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали (Трампу соблюдать) большую осторожность при ведении дел с Путиным и (Занять) более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», — говорится в сообщении.

Как оказалось, Рубио и Келлог состоят в группе высокопоставленных американских чиновников, которые пытаются повлиять на отношение Трампа к России. Сам президент пока не изменил своей позиции. В этом Трампа поддерживает его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Уиткофф: переговоры по конфликту на Украине дошли до грани чего-то важного
15 апреля 2025, 05:09

Фото: iStock/sb2010

По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, переговоры по урегулированию конфликта на Украине дошли до грани чего-то важного. Об этом политик сказал в интервью для Fox News.
«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — заявил Уиткофф.

При диалоге о мире на Украине решается вопрос об отказе страны стать членом НАТО, идет речь о гарантиях безопасности а еще ведется урегулирование вопроса о территориях, которые ранее были в составе Украины. Ими являются Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

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Reuters: в Конгрессе США демократы хотят ужесточить санкции против РФ
15 апреля 2025, 01:29

Фото: iStock/rarrarorro

В Конгрессе США представители демократов предложили ужесточить санкции в отношении России и увеличить поддержку Украину. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект подразумевает ужесточение антироссийских санкций и выделение средств на обеспечение безопасности и восстановления Украины. Автором идеи выступил Грегори Микс.

Как пишет агентство, таким образом демократы пытаются оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Политические оппоненты американского лидера рассчитывают продолжить военную поддержку киевского режима.

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Лавров: Трамп признает, что конфликт на Украине начался по вине Байдена
15 апреля 2025, 00:17

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент США Дональд Трамп признал, что конфликт начался из-за попыток бывшего американского лидера Джо Байдена сделать Украину членом НАТО. Об этом дипломат сказал в интервью для газеты «Коммерсантъ».
«Президент Трамп уже не раз говорил, что колоссальной ошибкой, в том числе ставшей спусковым крючком или одним из них для того, что сейчас происходит на Украине, стало решение администрации Байдена окончательно затаскивать Украину в НАТО», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что Трамп уже несколько раз публично признал первоочередные причины начала украинского конфликта.

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