Лавров не согласился с мнением Токаева о приоритете территориальной целостности государства

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не согласен со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государства на территориальную целостность. Тот ставит этот постулат во главу угла, что глава российского МИД считает неверным подходом.
Мнение главы МИД приводит газета «Коммерсант». Президент Казахстана видит безусловным приоритетом сохранение территориальной целостности государств. Ранее он заявлял, что нарушение принципа территориальной целостности приведет к появлению большого количества новых государств и их взаимных конфликтов.
Глава МИД России подчеркнул, что устав ООН также говорит о праве народов на самоопределение, а право на территориальную целостность уважается у стран, правительства которых представляют весь живущий на данной территории народ.
Читайте также:
Лавров: Трамп признает, что конфликт на Украине начался по вине Байдена
Лавров: команда Трампа назвала «идиотизмом» решение Байдена не говорить с РФ
Лавров одобрил титул «рок-звезды» дипломатии
«Помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте», — сказал Лавров.
Глава МИД России подчеркнул, что устав ООН также говорит о праве народов на самоопределение, а право на территориальную целостность уважается у стран, правительства которых представляют весь живущий на данной территории народ.
Читайте также:
Лавров: Трамп признает, что конфликт на Украине начался по вине Байдена
Лавров: команда Трампа назвала «идиотизмом» решение Байдена не говорить с РФ
Лавров одобрил титул «рок-звезды» дипломатии
Александр Бойцов