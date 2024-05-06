Стали известны детали нового пакета антироссийских санкций

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Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, под ограничения может попасть импорт российского гелия, также ожидается усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и иные редкоземельных компонентов.
Также ожидается, что в новый пакет санкций войдут несколько десятков физических и юридических лиц. А в список экспортных ограничений попадут свыше десятка компаний из третьих стран мира, включая Китай, Турцию и ОАЭ.
Новые антироссийские ограничения могут включать запрет доступа к портам для 11 судов, которые якобы содействуют действиям России на Украине. Также Евросоюз предлагает ввести запрет на деятельность транспортных компаний, хотя бы 25% которых принадлежит капиталу России.
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Также ожидается, что в новый пакет санкций войдут несколько десятков физических и юридических лиц. А в список экспортных ограничений попадут свыше десятка компаний из третьих стран мира, включая Китай, Турцию и ОАЭ.
Новые антироссийские ограничения могут включать запрет доступа к портам для 11 судов, которые якобы содействуют действиям России на Украине. Также Евросоюз предлагает ввести запрет на деятельность транспортных компаний, хотя бы 25% которых принадлежит капиталу России.
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Анастасия Чинкова