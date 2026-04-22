ЕС потребовал от Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-сообществу*

22 апреля 2026, 04:41

Суд Европейского Союза угрожает Венгрии санкциями, требуя от страны обеспечить детям доступ к контенту, связанному с ЛГБТ*. Об этом говорится в заявлении инстанции, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.





В 2021 году Венгрия ввела запрет на доступ детей к ЛГБТ-контенту* в рамках закона, направленного на борьбу с педофилией. Еврокомиссия подала жалобу в суд ЕС, утверждая, что эта правовая инициатива является формой «дискриминации».



«Если Еврокомиссия считает, что государство-член не выполнило это решение, она может подать новый иск с требованием наложения финансовых санкций. Однако в случае непредставления Еврокомиссии мер по транспонированию директивы, по ее предложению суд ЕС может назначить санкции уже на стадии первого решения», — отмечается в документе.