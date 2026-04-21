Названа дата открытия нефтепровода «Дружба»
Украина намерена возобновить перекачку нефти через трубопровод «Дружба» 22 апреля. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Венгерская компания MOL уже оформила заявку на первые партии нефти. По информации агентства, их распределят поровну между Будапештом и Братиславой.
Поставки по южной ветке «Дружбы» (через Украину в Венгрию и Словакию) прекратились с конца января. Киев ссылается на повреждение трубопровода, тогда как Будапешт и Братислава считают остановку поставок политическим решением.
Ранее появились сведения о возможном возобновлении экономических связей между РФ и Болгарии. Это стало возможным благодаря смене антироссийской риторики в Софии.
