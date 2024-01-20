Участники марша отправились пешком из Парижа в Брюссель в знак поддержки Палестины

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Участники марша в поддержку жителей Палестины собираются к 1 февраля дойти пешком из Парижа до Европарламента в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу, 20 января, несколько сотен человек вышли на улицы Парижа в рамках акции, организованной ассоциацией Urgence Palestine.
Участники несут плакаты, на которых написаны следующие надписи: «Прекратите убивать наших детей!», «Пойдём маршем за Палестину, остановим геноцид».
В планах у движения к 1 февраля пешком добраться до Брюсселя и устроить акцию перед зданием Европарламента.
Митингующие призывают к прекращению боевых действий в секторе Газа и введению санкций против Израиля.
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Участники несут плакаты, на которых написаны следующие надписи: «Прекратите убивать наших детей!», «Пойдём маршем за Палестину, остановим геноцид».
Митингующие призывают к прекращению боевых действий в секторе Газа и введению санкций против Израиля.
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Анастасия Чинкова