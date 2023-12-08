ЕС предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество

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Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества.
По словам представителя Европейского союза, данный пакет является вкладом ЕС в украинскую армию. Также это подразумевает тренировку военнослужащих Украины и шанс увидеть, как Евросоюз может больше интегрировать индустрию обороны Украины в собственную.
Он подчеркнул, что борьба с дезинформацией и кибербезопасностью входит в состав пакета.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 8 ноября Европейская комиссия опубликует отчёт о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС.
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Он подчеркнул, что борьба с дезинформацией и кибербезопасностью входит в состав пакета.
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Екатерина Коршунова