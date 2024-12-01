ЕС осудил противодействие беспорядкам в Грузии

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Действия грузинских властей по прекращению беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС), заявили главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос.
Они отметили, что жители республики вышли на улицы в качестве подтверждения своего стремления вступить в ЕС.
Процесс принятия грузинской стороны в сообщество приостановлен, как и финансовая поддержка.
ЕС выразил сожаление, что Грузия заморозила переговоры о вступлении до 2028 года, добавив, что «дверь остается открытой».
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«ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твердо стоят за свое европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений», — говорится в коммюнике.
Процесс принятия грузинской стороны в сообщество приостановлен, как и финансовая поддержка.
ЕС выразил сожаление, что Грузия заморозила переговоры о вступлении до 2028 года, добавив, что «дверь остается открытой».
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Никита Кротов