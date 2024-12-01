Медведев оценил происходящее в Грузии

Фото: istockphoto/Denis Kabanov
Грузия быстро движется по пути Украины «в темную бездну», написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик отметил, что такой сценарий «заканчивается очень плохо».
«В Грузии попытка очередной «цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции»... Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, снова заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело — с другой», — сказано в публикации.Очередная серия протестных акций в Грузии прошла в минувший четверг, 28 ноября. Перед этим республиканские власти заявили о том, что вопрос о начале переговоров по членству Грузии в Евросоюзе заморожен до 2028 года.
Ранее стало известно, что произошло в Тбилиси.
Читайте также:
Кобахидзе пообещал принять меры после слов посла ЕС о противоречии воле граждан
Кулеба увидел повторение украинского сценария в протестах в Грузии
В Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве
Никита Кротов