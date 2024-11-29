Кулеба увидел повторение украинского сценария в протестах в Грузии

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Протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Об этом заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
По его словам, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, которого зачастую называют фактическим правителем закавказской республики, повторяет действия Януковича в 2013 году. Бывший глава МИД Украины также заявил, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии. По словам дипломата, представители «Грузинской мечты» неоднократно обещали избежать такого сценария.
Накануне, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Он также сообщил, что Тбилиси не примет бюджетные гранты Брюсселя.
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Александр Бойцов