В Тбилиси силовики начали разгон акции протеста с помощью водомета

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В Тбилиси силы безопасности начали разгонять протест с помощью водометов, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
По данным канала, стычки переросли в столкновения между отдельными протестующими и полицейскими. Сообщается, что силовики применили водометы «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать ворота.
Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. К зданию парламента Грузии стянуты МВД и спецтехника.
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Александр Климов