ЕС раскрыл срок погашения кредита Украине за счет замороженных российских активов

Европейский Союз предоставит Украине кредит с погашением за счет доходов от замороженных российских активов на срок до 45 лет, как говорится в заявлении Совета ЕС. Ожидается, что кредит будет доступен до конца 2024 года.
Согласно новому механизму, 95% доходов от замороженных российских суверенных активов, хранящихся в центральных депозитариях ЕС, будут направлены в бюджет Евросоюза для погашения кредита, а оставшиеся 5% пойдут в Европейский фонд мира. Заимствования ЕС для этих средств будут гарантированы бюджетом союза.
Киев также обязуется выполнить ранее представленные реформы в рамках этого кредита.
Ранее сообщалось, что Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил новый юридический статус для украинских беженцев. Линднер выдвинул эту инициативу с целью снижения затрат на гражданские пособия и привлечения на рынок труда больше получателей социальных пособий. По словам министра, украинским беженцам не придется проходить процедуру предоставления убежища, но при этом они не будут автоматически получать гражданское пособие.
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Киев также обязуется выполнить ранее представленные реформы в рамках этого кредита.
Ранее сообщалось, что Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил новый юридический статус для украинских беженцев. Линднер выдвинул эту инициативу с целью снижения затрат на гражданские пособия и привлечения на рынок труда больше получателей социальных пособий. По словам министра, украинским беженцам не придется проходить процедуру предоставления убежища, но при этом они не будут автоматически получать гражданское пособие.
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Елена Перлова