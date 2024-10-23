Путин предупредил об угрозе мирового кризиса из-за долгов и санкций

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Односторонние санкции, растущая долговая нагрузка развитых стран и протекционизм могут привести к новому мировому кризису. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
По словам российского лидера, на сегодняшний день сохраняется значительный кризисный потенциал. Путин пояснил, что причина не только в возрастающей геополитической напряженности, а в возрастающей долговой нагрузке, недобросовестной конкуренции и иных явлениях.
В результате международная торговля и рынок иностранных инвестиций фрагментируются, а также сокращаются доходы людей и компаний, заключил президент.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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В результате международная торговля и рынок иностранных инвестиций фрагментируются, а также сокращаются доходы людей и компаний, заключил президент.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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Екатерина Коршунова