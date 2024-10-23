Венгрия отвергла план Зеленского

Виктор Орбан (фото: сайт Кремля)
Венгрия отвергает так называемый план победы Владимира Зеленского, потому что не хочет видеть на своей территории обеспечивающих безопасность военнослужащих ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая в столичном парке на годовщине венгерского восстания 1956 года. По его словам, венгры не желают снова видеть в своей стране «славянских солдат с Востока».
«Согласно плану (Зеленского — прим.ред.), после победы на Восточном фронте Украина, вместо американцев, обязуется обеспечить безопасность всей Европы своей собственной усиленной армией. То есть мы, венгры, однажды можем проснуться и обнаружить, что славянские солдаты с Востока снова дислоцируются в Венгрии. Мы этого не хотим», — подчеркнул Орбан.Ранее Орбан заявлял, что от «плана победы», предложенного Владимиром Зеленским, бросает в дрожь, а Евросоюзу давно пора сменить стратегию и приступить к настоящему мирному урегулированию на Украине. Тогда он еще раз подчеркнул, что относит себя к тем, кто уверен: ЕС давно следует изменить подход к решению украинского конфликта.
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