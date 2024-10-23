Венгрия отвергла план Зеленского

Венгрия отвергает так называемый план победы Владимира Зеленского, потому что не хочет видеть на своей территории обеспечивающих безопасность военнослужащих ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая в столичном парке на годовщине венгерского восстания 1956 года. По его словам, венгры не желают снова видеть в своей стране «славянских солдат с Востока».