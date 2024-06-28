ЕС расширила санкционный список против России

Фото: IStock/sinonimas
В ЕС расширили санкционный список против России — в него вошли два физлица и четыре организации, сообщает РИА Новости.
Согласно источнику российский санкционный список пополнили железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и его гендиректор Михаил Концерев, а также владелец ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов и его компания.
Также за якобы участие в обходе санкционного режима туда вошли АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».
Ранее Еврокомиссия согласовала 14-й пакет санкций против России. В него в основном вошли компании-экспортеры российской нефти, а в общей сложности список составили 22 юридических лица.
Санкции коснулись и отдельных людей, в числе которых певица Полина Гагарина, руководитель «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев.
Президент России назвал политику применения санкций западными странами «агрессивной».
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Также за якобы участие в обходе санкционного режима туда вошли АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».
Ранее Еврокомиссия согласовала 14-й пакет санкций против России. В него в основном вошли компании-экспортеры российской нефти, а в общей сложности список составили 22 юридических лица.
Санкции коснулись и отдельных людей, в числе которых певица Полина Гагарина, руководитель «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев.
Президент России назвал политику применения санкций западными странами «агрессивной».
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Олег Дикий