ЕС позволил разблокировать часть зависших из-за санкций переводов из России

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ЕС разработал механизм разблокировки денежных переводов из РФ в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков. Об этом информирует «РБК».
Сообщается, что указанные изменения уже внесены в регламент Совета ЕС. В соответствии с ними государства Евросоюза могут разблокировать зависший платеж, который был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.
Помимо этого, нововведения не распространяются на средства, которые находятся в европейских депозитариях ценных бумаг. Поэтому этот механизм не решает актуальную проблему размораживания активов на счетах Euroclear.
Ранее сообщалось, что послы Евросоюза достигли договоренностей о новом пакете санкций против России. В документе указано, что ограничения были разработаны и приняты в связи с ситуацией на Украине.
В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, нововведения не распространяются на средства, которые находятся в европейских депозитариях ценных бумаг. Поэтому этот механизм не решает актуальную проблему размораживания активов на счетах Euroclear.
Ранее сообщалось, что послы Евросоюза достигли договоренностей о новом пакете санкций против России. В документе указано, что ограничения были разработаны и приняты в связи с ситуацией на Украине.
В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова