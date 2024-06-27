Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ ЕС позволил разблокировать часть зависших из-за санкций переводов из России

ЕС позволил разблокировать часть зависших из-за санкций переводов из России

27 июня 2024, 07:47
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

ЕС разработал механизм разблокировки денежных переводов из РФ в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков. Об этом информирует «РБК».
Сообщается, что указанные изменения уже внесены в регламент Совета ЕС. В соответствии с ними государства Евросоюза могут разблокировать зависший платеж, который был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.

Помимо этого, нововведения не распространяются на средства, которые находятся в европейских депозитариях ценных бумаг. Поэтому этот механизм не решает актуальную проблему размораживания активов на счетах Euroclear.



Ранее сообщалось, что послы Евросоюза достигли договоренностей о новом пакете санкций против России. В документе указано, что ограничения были разработаны и приняты в связи с ситуацией на Украине.

В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций

Стали известны последствия вступления Украины в Евросоюз

Китай обвинил Евросоюз в провоцировании торговой войны
#изменения
#ес
#евросоюз
#рф
В РФ предложили ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей
27 июня 2024, 07:10

Фото: iStock/ArtemSam

Министерство образования РФ выступило с предложением ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что выплату предложено включить в нацпроект «Семья», который стартует с 1 января 2025 года. Сейчас в 452 вузах России предоставляется выплата женщинам, которые родили ребенка во время обучения. Кроме этого, в 347 вузах оказывают материальную поддержку отцам или матерям. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей в месяц.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что этот проект будет самым масштабным как по мероприятиям, так и по финансовым вложениям.

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 2025 года возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье увеличили выплаты на приёмных детей

Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

В России предложили повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС
#выплаты
#проект
#мрот
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Елисей Гречкосей: Что нужно сделать 27 июня, чтобы не лишиться денег и волос
В России 27 июня отметят народный праздник Елисей Гречкосей
27 июня 2024, 05:30

Фото: istock / Alter_photo

Православные верующие 27 июня вспоминают пророка Елисея, в народном календаре этот день прозвали Елисей Гречкосей.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 27 июня, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Согласно преданию, Элиша или Елисей был сыном зажиточного еврейского пахаря. Однажды, когда Елисей пахал землю, к нему подошел пророк Илия и призвал на служение Господу. Юноша отказался от своего имущества, ушел из дома и стал преданным учеником Илии.

Елисей стал свидетелем чуда, которое произошло перед смертью его наставника. Когда Илие пришлось покинуть земной мир, к нему спустилась огненная колесница и забрала святого на небеса. После смерти своего наставника Елисей открыл в себе способности пророчества. На протяжении 65 лет он предсказывал будущее израильским правителям, говоря им только правду.

Элиша прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 100 лет.

В народе про Елисея ходило множество рассказов. Считалось, что он мог исцелять людей от самых страшных болезней и даже воскрешать умерших. На Руси говорили, что он был достаточно жесток. В один день он проклял маленьких детей за то, что они дразнили его — ребят разорвали вышедшие из леса медведицы.
Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре
Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре

Традиции на Елисея Гречкосея

На Руси Елисея прозвали Гречкосеем, поскольку в это время продолжали сеять любимую крупу — гречку. Для этих целей выбиралась сухая, ясная погода. Наши предки поговаривали: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

После окончания работ народ начинал закликать дождь, чтобы семена быстрее проросли.
Фото: istock / Milosz_G

Также в этот день освящали новую или полученную от кого-то одежду. Народ верил, что ткань впитывает в себя энергетику предыдущего владельца, изготовителя и даже продавца, поэтому во избежание негативного влияния новой вещи, её «очищали» в храме.

Елисей Гречкосей — что можно делать

Церковь не устанавливает жестких запретов в этот день, соблюдать пост в праздник нет необходимости.

27 июня (14 июня по старому стилю) было принято молиться святому Елисею. Народ ранним утром шёл в церковь, прося у иконы удачи и везения. Любой смертный мог попросить для себя и близких чего угодно: добрые пожелания исполнялись достаточно быстро. Крайне важно перед молитвой избавиться от мрачных мыслей. В ином случае — успеха не будет.

Как и в день Акулины Гречишницы, на стол было принято ставить разнообразные блюда из гречки. Считалось, что гречка принесет в дом счастье и богатство.

На Руси в этот день секли крапиву. Народ верил, если сделать это в засушливую погоду, придут дожди.

Елисей Гречкосей — что нельзя делать

В этот день нельзя переедать и пить спиртное. Согласно поверью, обжора может серьезно заболеть, а пьяница — попасть под влияние злых сил, которые легко могут сбить пьяного человека с пути.

Селяне в день Гречкосея старались долго не лежать в кровати и приступать к работе практически сразу после пробуждения. Народ верил, что лентяи навлекут на себя гнев пророка Елисея.

В те времена говорили, что в этот день нельзя работать некачественно и недобросовестно. Кто нарушит правила, обязательно в будущем столкнется с большими финансовыми проблемами.

В день памяти пророка Елисея нельзя ссориться, спорить и распространять негатив на других людей. В ином случае может начаться полоса неудач в жизни.

27 нельзя носить одежду красных оттенков, ведь можно привлечь в жизнь злобу, агрессию. Кто ослушается запрета, может быть даже проклят.

На Руси считали, что на Елисея нельзя стричь волосы и вообще как-то менять прическу. Стоит отложить такие манипуляции на другой день. Люди верили, что из-за этого можно потерять волосы. Но чтобы не ходить лохматыми, в домах держали старые расчески.

На Елисея Гречкосея был целый ритуал расчесывания волос. Причесались – помыли расческу. Разделили локоны, гребень снова нужно опустить в воду.
Фото: istock /vadimguzhva

Приметы на 27 июля

В день Гречкосея наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какая будет погода в ближайшие 7 недель.

Если день солнечный, то до конца лета сохранится сухая погода, а сенокос пройдёт успешно.

Дождь в этот праздник символизирует ненастье на неделю.

Северо-западный ветер — к непогоде и дождю, а восточный — к болезням.

Ясная ночь и звездное небо сулили людям хорошие новости.

Сны на Гречкосея считались вещими, но наши предки не обсуждали их с другими, поскольку увиденное может не сбыться.

Читайте также:

В подмосковных парках подготовили праздничную программу ко Дню молодежи

В Минкульте рассказали о хранении «Троицы» в специальной бронекапсуле

В России появится новый праздник
#история
#погода
#семена
#церковь
#праздник
#традиции
#правила
#гречка
#дожди
#волосы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура России назвала причины разжигания ненависти к мигрантам
ГП: ненависть к мигрантам разжигается искусственно с целью развала России
27 июня 2024, 03:17

Фото: istock / RadekProcyk

Среди радикально настроенных лиц искусственно разжигается ненависть к мигрантам для того, чтобы затормозить развитие РФ и развалить ее. Об этом заявил прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Дмитрий Вагурин в беседе с ТАСС.
«Делается это для того, чтобы разобщить население страны, посеять вражду между нациями, в конечном итоге — затормозить развитие России и даже развалить ее», — высказался Вагурин.
По словам прокурора, сейчас в Телеграм-каналах публикуется множество негативных информационных сообщений в отношении иностранцев, в том числе утверждения о том, какие правонарушения они совершают, как плохо они относятся к гражданам России и как надо с этим бороться.

Ранее кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллонный гост

В СПЧ предложили обязать подавших на развод супругов посетить психолога
#мигранты
#страны
#население
#правонарушения
#развитие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В СК предложили ввести уголовную ответственность для юрлиц
Замглавы СК РФ Федоров предложил ввести наказание для юрлиц
27 июня 2024, 02:34

Фото:istocks/Wavebreakmedia

Ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц предложил заместитель главы Следственного комитета России Александр Федоров. Как сообщает ТАСС, он заявил об этом во время сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание», проходящей в рамках Петербургского международного юридического форума.
Замглавы СК РФ обратил внимание, что в других странах для юридических лиц существует много уголовных наказаний, которые весьма эффективны. По мнению Федорова, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас актуален.

Он отметил, что в других странах к юридическим лицам применяют уголовно-правовые санкции. Это может быть ограничение деятельности на определенный срок, запрет на занятие определенными видами деятельности, а также запрет на получение заказов и ликвидация юрлица.

Читайте также:

Следственный комитет попросил продлить арест экс-замминистра обороны Иванову

Отец основателя «Макфы» обратился в Следственный комитет

Следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета
#ск рф
#следственный комитет
#юрист
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Постройки бывшего завода Нобеля в Петербурге приспособят под современное использование
26 июня 2024, 23:03

​Фото: Istockphoto / Svetlana Khovrina

Демонтажные работы в двух зданиях-памятниках, расположенных на территории бывшего механического завода «Людвиг Нобель», завершены.
Их вели с разрешения Смольного, рассказали «Петербургскому дневнику» в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Речь об Экспериментальном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера А, и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера Б. Само предприятие с 1918 года известно как машиностроительный завод «Русский дизель».

Сейчас оба объекта находятся в частной собственности. Зимой многие петербуржцы обращали внимание на демонтажные работы на территории исторического комплекса.
«Первоочередные противоаварийные работах проводили на территории Чугунолитейного цеха. Согласно разработанным документам и выводам специалистов, предполагались демонтаж аварийных конструкций объекта, установка дополнительных удерживающих конструкций, консервация и усиление сохраняемых элементов», – пояснили в КГИОП.
В 2023 году комитет выдал задание на разработку проектной документации для ремонта и реставрации, а также приспособление Чугунолитейного цеха под современное использование.

Читайте также:

Роспотребнадзор: В Петербурге уничтожено шесть тонн продукции компании «Савон-К»

«Великий оратор»: В Петербурге памятник Анатолию Кони готов к открытию

В Петербурге возродят Царскосельский лицей
#санкт-петербург
#реставрация
#история
#здание
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллонный гость
26 июня 2024, 20:10

Фото: Медиасток.рф

Выставку-форум «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, посетили 17 миллионов человек. Юбилейный гость пришёл на мероприятие сегодня, 26 июня.
Им стал Егор Морозов, приехавший посмотреть выставку из Волгограда. Вместе с ним в столицу приехали его жена Ольга и двое детей: шестилетний Иван и девятилетний Андрей, сообщила пресс-служба выставки. Гость из города на Волге отметил, что ему и семье было очень интересно побывать здесь, посмотреть, какая Россия большая и великая страна. Он выразил сожаление, что выставка закрывается и понадеялся, что она возобновит работу в каком-нибудь другом формате.

Юбилейные гости получили подарок от оргкомитета выставки «Россия» и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область. Егор Морозов и его семья посетят самые интересные, красивые и значимые места региона.

Читайте также:

Выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетило 13 миллионов человек

На выставку-форум «Россия» пришел 12-миллионный посетитель
#россия
#выставка
#семья
#путешествие
#сертификат
#подарок
#служба
#вднх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Энтомолог Марьинский раскрыл, кого предпочитают кусать комары
26 июня 2024, 19:11

Фото: Istockphoto / nechaev-kon

Научных доказательств того, что комары кусают людей с определённой группой крови, не существует. В этом заверил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ранее среди пользователей соцсетей завязалась дискуссия о том, какая у них группа крови и насколько часто их кусают комары. Судя по комментариям, наиболее привлекательны для насекомых люди с первой группой.
«На самом деле ни одно крупное исследование этого не подтверждает», – подчеркнул Марьинский в беседе с Москвой 24.
По словам энтомолога, в целом комаров привлекают тепло тела и целый набор веществ, которые выделяются с потом.
«Если человек потеет сильнее, кровососущим насекомым его легче найти. То же самое – если он разгорячён после пробежки», – указал специалист.
Таким образом, то, кого комары кусают реже, а кого чаще, связано с тем, насколько человек активно потеет.

Читайте также:

Врач Усачёва заявила об опасности укусов насекомых

Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам

Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных
#насекомые
#комары
#учёный
#кровь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В СПЧ предложили обязать подавших на развод супругов посетить психолога
26 июня 2024, 18:26

Фото: Istockphoto / Prostock-Studio

Супругов, подавших заявление на развод, стоит обязать пройти консультацию семейного психолога. Это сократит количество расторгнутых браков. Такое мнение высказала заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора.
«Так пара действительно сможет понять, нужно ли разводиться или это решение было принято на эмоциях», – сказала зампред СПЧ в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее Госдума приняла в первом чтении масштабный налоговый законопроект. В проект поправок вошло значительное увеличение госпошлины за расторжение брака.

Киркора уверена, что такое решение не повлияет на количество бракоразводных процессов. По её оценке, лучшим вариантом было бы введение обязательной консультации психолога для супругов, желающих развестись.

Читайте также:

Телеведущая Сябитова поддержала идею увеличить госпошлину за развод

Пошлину за развод могут поднять в России в 8 раз

Певица Алсу подала на развод
#брак
#семья
#развод
#психолог
#спч
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт рассказал, кому будет выгодно освобождение от ОСАГО
26 июня 2024, 18:12

Фото: Istockphoto / Jacek Szczutowski

Разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.
Ранее Госдума приняла законопроект, исключающий договор ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля. Если документ будет подписан, он вступит в силу 1 марта будущего года.
«Эта радостная новость для тех, кто не использует автомобиль по назначению, а выезжает на нём только на ретро-парады раз в год. При постановке на учёт для такого автомобиля полис не нужен. Это навязанная услуга», – пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей,
Однако, по мнению Сажина, в новом законе есть и минусы.
«Управлять транспортным средством без полиса нельзя, а соблазн поехать на своей машине после постановки на учёт велик. И тут мы получаем водителей, которые будут управлять автомобилем без полиса ОСАГО», – сказал эксперт.
Как отметил собеседник издания, вся радость может быстро закончиться, если в свою первую же поездку водитель, особенно начинающий, попадёт в аварию.

Читайте также:

Автоюрист Славнов раскритиковал разрешение водителям покидать место ДТП

Автоэксперт Сажин предложил не пускать дурно пахнущих пассажиров в любой транспорт

Автомобиль вылетел с многоуровневой парковки в Краснодаре, есть погибшие
#автомобили
#водители
#машины
#осаго
#полис
#госдума
#законопроект
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф