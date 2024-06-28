В Евросоюзе захотели создать новый режим санкций против России

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Лидеры Евросоюза захотели создать новый режим антироссийских санкций из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом». Об этом сказано в документе, принятом по итогам саммита.
«В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций», — говорится в документе.В РФ неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу недостаточно мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что санкции против РФ неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как утверждает российский лидер, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Ранее в Госдуме отреагировали на создание Евросоюзом механизма изъятия активов РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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