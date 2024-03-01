ЕС разморозил для Венгрии около €2 млрд

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Евросоюз разблокировал около €2 млрд из своих фондов для Венгрии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Кеерсмакера.
В 2022 году Еврокомиссия предложила запустить в отношении Будапешта механизм обусловленности в целях защиты бюджета ЕС «от нарушений принципов верховенства права в Венгрии», то есть заморозку около €7,5 млрд финансирования ЕС для страны. Таким образом, механизм защиты бюджета сообщества от коррупции, задействовали впервые.
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