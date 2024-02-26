Президентом Венгрии избрали председателя конституционного суда Тамаша Шуйока

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Парламент Венгрии избрал на пост президента председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока, трансляция заседания парламента велась на его официальном YouTube-канале.
Напомним, ранее стало известно, что парламент Венгрии принял отставку бывшей главы государства Каталин Новак в рамках первой весенней сессии парламента. За её уход с должности проголосовали все 196 депутатов, присутствовавших на заседании.
Тогда правящая партия предложила на место Новак 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. «За» его кандидатуру проголосовали 134 депутата, «против» же выступили пятеро.
Шуйока избран новым президентом Венгрии на пятилетний срок. Отмечается, что он официально вступит в должность 5 марта 2024 года.
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Тогда правящая партия предложила на место Новак 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. «За» его кандидатуру проголосовали 134 депутата, «против» же выступили пятеро.
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Евгения Парфентьева