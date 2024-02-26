Радио1
Главная / Новости / Политика/ Президентом Венгрии избрали председателя конституционного суда Тамаша Шуйока

Президентом Венгрии избрали председателя конституционного суда Тамаша Шуйока

26 февраля 2024, 20:34
Фото: iStock/MarinaLitvinova

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Парламент Венгрии избрал на пост президента председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока, трансляция заседания парламента велась на его официальном YouTube-канале.
Напомним, ранее стало известно, что парламент Венгрии принял отставку бывшей главы государства Каталин Новак в рамках первой весенней сессии парламента. За её уход с должности проголосовали все 196 депутатов, присутствовавших на заседании.

Тогда правящая партия предложила на место Новак 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. «За» его кандидатуру проголосовали 134 депутата, «против» же выступили пятеро.


Шуйока избран новым президентом Венгрии на пятилетний срок. Отмечается, что он официально вступит в должность 5 марта 2024 года.

Читайте также:

Венгерский парламент единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза
#венгрия
#президент
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Байдена заявил, что откажется от наркотиков, чтобы отец смог переизбраться
Хантер Байден пообещал оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться
26 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/akiyoko

Сын американского лидера Хантер Байден заявил, что будет оставаться трезвым, чтобы помочь отцу переизбраться на новый президентский срок, с такими громкими словами он выступил в интервью для Axios.
«Самое главное, вы должны верить, что достойны этой работы, иначе никогда не сможете протрезветь. Но я часто думаю о серьезных последствиях неудач, на карту поставлено кое-что гораздо большее, чем даже я сам. Мы находимся в центре борьбы за будущее демократии», — описал своё состояние Байден-младший.

Подобным образом сын главы Соединённых Штатов прокомментировал свои «увлечения», в преддверии выборов в американские президенты, на которые баллотируется его отец.

Он также подчеркнул, что старается оставаться трезвым и назвал людей, у которых получается отказаться от наркотиков, своими героями.

Читайте также:

NBC: Хантер Байден не признал себя виновным в неуплате налогов

Reuters: Хантер Байден 12 января предстанет перед судом за неуплату налогов

Байден Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка
#джозеф байден
#сша
#наркотики
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Венгерский парламент единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак
26 февраля 2024, 19:17

Фото: istockphoto/MarinaLitvinova

Парламент Венгрии провёл первое заседание весенней сессии. На нём была принята отставка президента страны Каталин Новак.
За её уход со своего поста проголосовали все 196 присутствовавших в зале заседаний законодателей. Прямую трансляцию сессии вёл официальный сайт парламента.

Новак подала в отставку после скандала, который разгорелся в начале февраля. Тогда выяснилось, что в апреле 2023 года перед визитом в Будапешт папы Римского глава государства помиловала человека, подозреваемого в педофилии. Она признала, что совершила ошибку и в эфире общенационального телевидения заявила, что покидает свой пост.

На её место правящая коалиция, имеющая большинство в парламенте, предложила 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Накануне, 25 февраля, представители оппозиции провели в Будапеште митинг, на котором требовали изменения процедуры и прямых президентских выборов. По существующему законодательству главу Венгрии избирает парламент.

Читайте также:

Венгерская оппозиция на митинге потребовала прямых выборов президента

Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила

Венгрия стала самой популярной страной для покупки жилья россиянами
#изменения
#пост
#сайт
#митинг
#уход
#парламент
#президент
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
26 февраля 2024, 19:04

Фото: iStock/rarrarorro

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, трансляция заседания парламента велась на его официальном YouTube-канале.
Заседание венгерского парламента состоялось 26 февраля. «За» вступление Швеции в ряды Североатлантического альянса проголосовали 188 депутатов, и только шесть «против».

При этом, Венгрия стала последней страной, ратифицировавшей заявку Швеции на вступление в НАТО. Заявку на вступление в альянс Стокгольм подал ещё летом 2022 года.

Напомним, ранее о намерении ратифицировать заявку Швеции заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тогда он сообщил, что это решение будет принято в рамках открытия весенней сессии парламента.

Читайте также:

Орбан: Венгрия сегодня одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине

Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине из «фонда мира»
#венгрия
#нато
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС без помощи США придется отправлять Украине по 20% от оборонного бюджета
Guardian: ЕС без США нужно отправлять Украине по 20% от оборонного бюджета
26 февраля 2024, 18:13

Фото: iStock/Andrii Atanov

Странам Евросоюза придется отправлять Украине примерно 10% от оборонного бюджета, чтобы Киев имел возможность одержать победу в конфликте, однако этот показатель увеличится до почти 20%, если США откажутся поддерживать украинские власти. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на собственный источник.
«Примерно 10% расходов на оборону каждая страна должна направить Украине, чтобы Киев победил, но этот показатель приближается к 20%, если от США не будет дальнейшей военной помощи», — говорится в статье.

При этом, источники издания утверждают, что в Европе планируют определить фабрики, которые могут быстро увеличить производство боеприпасов для ВСУ.

Ранее замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия смогла изготовить два миллиона боеприпасов в 2023 году, а на 2024 планирует изготовить еще 2,7 млн. При этом он уточнил, что в РФ создан центр, где специалисты занимаются разработкой комплектующих взамен иностранным.

Читайте также:

В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ

Украина первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB

В США рассказали, когда у Украины кончатся боеприпасы
#сша
#россия
#производство
#боеприпасы
#специалисты
#всу
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 форсируют Вислу
26 февраля 2024, 17:17

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Войска Североатлантического альянса отрабатывают форсирование реки Вислы в рамках учений Dragon-2024, об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.
«Во вторник, 5 марта 2024 года, в Корженево (Поморское воеводство) пройдет День почетных гостей учений Dragon-24. В ходе него союзные войска НАТО вместе форсируют реку Вислу», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, крупномасштабные учения войск Североатлантического альянса под названием Dragon-2024 стартовали 25 февраля. В учениях принимают участие около 20 тысяч польских военных, а также солдат из стран-союзников Варшавы. Сообщалось, что в ходе учений будут проведены тренировки военных, как на земле и в воздухе, так и на воде.

Читайте также:

В сеть попало видео с горящим танком Abrams на Авдеевском направлении

«Решение окончательное»: Германия не будет отправлять ракеты Taurus для ВСУ

Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка
#нато
#военные
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции предрекли серьезные последствия из-за поставки Mirage Украине
Филиппо: поставки Парижем истребителей Mirage Киеву приведут к третьей мировой
26 февраля 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Ryan Fletcher

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что если Франция начнет поставлять Украине истребители, это может привести к разгару третьей мировой войны. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
«Угроза финансового краха для Франции, ослабление нашей вооруженной силы, возможность эскалации конфликта до масштабов мирового столкновения. Должны ли мы позволить Макрону так поступить? Предлагаю его отстранить, выйти из Евросоюза и НАТО, прекратить свое самоуничтожение и защищать мир от этих безумцев», — заявил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире французского телеканала LCI, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно возможной передачи истребителей Mirage 2000 в Киев.

Читайте также:

Зеленский заявил об обсуждении с Францией передачи Киеву истребителей Mirage

В Киеве заявили, что Украина не нуждается в старых истребителях Mirage 2000

Франция закупит у ОАЭ 40 истребителей Mirage для Киева
#франция
#президент
#украина
#мир
#нато
#владимир зеленский
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фицо: некоторые страны ЕС и НАТО могут направить своих военных на Украину
26 февраля 2024, 16:13

Фото: iStock/Derek Brumby

Некоторые страны НАТО и Евросоюза могут отправить своих военных на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам заседания правительства и Совбеза республики.
По его словам, состоявшаяся встреча стала подтверждением того, что стратегия Запада на Украине не сработала.

«Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант — ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — заявил Фицо.

По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.

Ранее Фицо заявил, что весьма наивно было бы полагать, что Россия отдаст освобождённые в ходе спецоперации территории и Крымский полуостров. Премьер-министр подчеркнул, что считает необходимым отправлять на Украину только гуманитарную помощь, но никак не военную.

Читайте также:

Фицо: Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией

Премьер Словакии Фицо: Запад использует Украину для ослабления РФ

Премьер Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь
#россия
#помощь
#мороз
#министр
#встреча
#ес
#словакия
#нато
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Швейцарии: Россию пригласят участвовать в мирной встрече по Украине
26 февраля 2024, 16:04

Фото: istockphoto/william87

Россия будет приглашена в Швейцарию для участия в мирной конференции по вопросу украинского кризиса. Однако представители Москвы вряд ли приедут.
Об этом заявил глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис. В беседе с РИА Новости он назвал иллюзией мысль о том, что в течение ближайших недель или даже месяцев удастся провести конференцию, которая Установит мир на Украине. Тем не менее, шаги в этом направлении будут предприниматься, и Россия на такую встречу обязательно будет приглашена, хотя её представители вряд ли там появятся, сказал глава МИД Швейцарии.

Он также добавил, что абсолютно точно потребуется целый ряд подобных мероприятий, так как за одну встречу точно не удастся решить все вопросы по мирному урегулированию. Если первый этап конференции пройдёт в Швейцарии, то далее переговоры могут быть организованы в других странах, например, в государствах-участниках БРИКС, которые могут сыграть свою роль на этом непростом пути, заключил Иньяцио Кассис.

Читайте также:

Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского

Лавров объяснил, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах с Украиной

Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине
#россия
#мид
#мир
#швейцария
#песков
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил об обсуждении с Францией передачи Киеву истребителей Mirage
26 февраля 2024, 15:37

Фото: istockphoto/Patrick Gross

Киев и Париж обсуждают возможность организации поставок на Украину боевых самолётов. Речь идёт о французских истребителях Mirage 2000.
Об этом в интервью телеканалу LCI заявил украинский президент Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос тележурналиста, он сказал, что да, идёт обсуждение поставок истребителей Mirage, но отказался приводить какие-либо подробности переговоров.

Разговоры о возможной передаче ВСУ Францией истребителей Mirage 2000 шли ещё в сентябре 2023 года. Нынешнее заявление Зеленского может свидетельствовать о том, что какие-то сдвиги в этом направлении всё-таки наметились.

Специалисты полагают, что речь может идти о модели 2000D. Интересно, что ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву будет сложно эксплуатировать и обслуживать разные типы западных самолётов, поэтому следует сосредоточиться на американских истребителях-бомбардировщиках F-16.

Читайте также:

В Киеве заявили, что Украина не нуждается в старых истребителях Mirage 2000

Франция закупит у ОАЭ 40 истребителей Mirage для Киева

Греческий истребитель F-4 потерпел крушение в Ионическом море
#президент
#специалисты
#заявление
#владимир зеленский
#всу
#самолет
#истребитель
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф