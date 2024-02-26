Президентом Венгрии избрали председателя конституционного суда Тамаша Шуйока

Странам Евросоюза придется отправлять Украине примерно 10% от оборонного бюджета, чтобы Киев имел возможность одержать победу в конфликте, однако этот показатель увеличится до почти 20%, если США откажутся поддерживать украинские власти. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на собственный источник.