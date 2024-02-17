Стало известно о влиянии санкций на отношения России и Венгрии

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Антироссийские санкции постепенно усложняют экономические связи между Россией и Венгрией, несмотря на стремление Будапешта сохранить хорошие отношения. Об этом в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Он подчеркнул, что санкции Запада, которые также поддерживает и Венгрия, уже оказали значительное влияние на экономическое сотрудничество стран.
Станиславов добавил, что Россия видит попытки Будапешта сохранить хорошие отношения на фоне карательным цел. Москва, в свою очередь, тоже стремится поддерживать связь.
Также журналист издания спросил Станиславова о том, кем является для России Венгрия: партнёром, противником, дружественной или недружественной страной. Отвечая, посол призвал не вешать ярлыки и подчеркнул, что обе стороны уважают друг друга, хотя иногда и возникают некоторые разногласия.
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Станиславов добавил, что Россия видит попытки Будапешта сохранить хорошие отношения на фоне карательным цел. Москва, в свою очередь, тоже стремится поддерживать связь.
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Анастасия Чинкова