Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

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Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, трансляция заседания парламента велась на его официальном YouTube-канале.
Заседание венгерского парламента состоялось 26 февраля. «За» вступление Швеции в ряды Североатлантического альянса проголосовали 188 депутатов, и только шесть «против».
При этом, Венгрия стала последней страной, ратифицировавшей заявку Швеции на вступление в НАТО. Заявку на вступление в альянс Стокгольм подал ещё летом 2022 года.
Напомним, ранее о намерении ратифицировать заявку Швеции заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тогда он сообщил, что это решение будет принято в рамках открытия весенней сессии парламента.
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При этом, Венгрия стала последней страной, ратифицировавшей заявку Швеции на вступление в НАТО. Заявку на вступление в альянс Стокгольм подал ещё летом 2022 года.
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Евгения Парфентьева