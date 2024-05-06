ЕС считает возможным удар Украины по Крымскому мосту в рамках своей защиты

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Евросоюз не исключает возможный удар Киева по Крымскому мосту в рамках права Украины на самозащиту. Так представитель дипслужбы ЕС Петер Стано ответил на вопрос журналистов об отношении ЕС к угрозам украинской стороны разрушить Крымский мост.
«Мы обычно воздерживаемся от комментариев по операционным вопросам и вопросам военной стратегии, однако для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — заявил Стано.
Ранее Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.
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Элина Позднякова