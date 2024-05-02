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Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал намёк постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту оскалом террористов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.
Гемпель подчеркнул, что украинские политики довели до разрухи собственную страну и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.
В заключение он подчеркнул, что российская сторона допускает провокации от киевского режима. Однако он должен помнить, что за каждую попытку агрессии последует ответ.
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Гемпель подчеркнул, что украинские политики довели до разрухи собственную страну и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.
В заключение он подчеркнул, что российская сторона допускает провокации от киевского режима. Однако он должен помнить, что за каждую попытку агрессии последует ответ.
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Анастасия Чинкова