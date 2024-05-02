Массовое убийство мирных граждан в Одессе в 2014 году было хорошо спланировано, вероятно, при помощи Центрального разведывательного управления США. Об этом заявил американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон в разговоре с РИА Новости.