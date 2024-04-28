«Шизофрения»: в РФ высказались о намёке посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту

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Намёк посла Литвы в Швеции, бывшего литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на новых удар по Крымскому мосту показывает болезненное восприятие современных проблем и профессиональную шизофрению. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, литовский дипломат повторил обсуждения немецких офицеров о вариантах удара по Крымскому мосту. Однако в этом случае заявления были сделаны «более наивно-детскими методами», но суть от этого не меняется.
Карасин заявил, что таких дипломатов должно быть как можно меньше в любой дипломатической службе.
Ранее Линкявичюс на странице в соцсети Х опубликовал изображение Крымского моста и фотографию пуска ракеты. Надпись под постом гласила: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».
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Карасин заявил, что таких дипломатов должно быть как можно меньше в любой дипломатической службе.
Ранее Линкявичюс на странице в соцсети Х опубликовал изображение Крымского моста и фотографию пуска ракеты. Надпись под постом гласила: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».
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Анастасия Чинкова