В Кремле оценили намёки на возможный удар Украины по Крымскому мосту 9 мая

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намёки Украины на удар по Крымскому мосту на 9 мая не являются новостью, Москва учитывает это в своей работе.
Напомним, несколько украинских чиновников, а также посол Литвы в Швеции в своих соцсетях опубликовали посты с фотографиями Крымского моста, где намекают, что Украина может нанести по нему удар, приурочив его к празднованию Дня Победы.
Он также добавил, что российские министерства и ведомства принимают все необходимые меры.
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«Это не новость, это было и до этого. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Мы учитываем это в своей работе», — заявил Песков.
Он также добавил, что российские министерства и ведомства принимают все необходимые меры.
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Элина Позднякова