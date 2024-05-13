На Украине назвали трагичным назначение Белоусова министром обороны

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Депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко прокомментировал в Facebook* предложение президента России Владимира Путина назначить вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны.
Комментируя оценку украинского экономиста Алексея Куща, назвавшего назначение Белоусова «очень плохой новостью», Кучеренко назвал такое решение трагическим для всей страны.
Российский лидер Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.
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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Российский лидер Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.
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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Александр Климов